Previše smo se puta opekli

JEdan se čovjek nedavno požalio kako je za vožnju taksijem u dva automobila i sa sedam članova obitelji, od Kačićeve ulice do Karlovačke ulice u Sesvetama, što je dionica od 13 kilometara, platio 127 eura po vozilu. Ukupno je za taksi dakle iskeširao nevjerojatnih 254 eura.Na žalost meta su starije osobe koje ne barataju aplikacijama ili stranci koji se ne snalaze u drugoj zemlji. Što možemo poduzeti protiv ovakvih pljačkaša? Može li udruženje taksista što poduzeti? – pitaju se na društvenim mrežama. Treba razlikovati Taxi Zagreb (vrebaju pred bolnicama) i Radio Taxi (1717). Ista stvar je sa Taxi Cammeo i Eko taxi koji je mrvicu skuplji. A uostalom uvijek se pita okvirno za cijenu, pogleda taximetar. Zato treba nazvati Radio Taxi Zagreb, oni jedini “ne varaju putnike”. Godinama se vozim sa njima, i nikad nikakvih problema… Zagreb Info