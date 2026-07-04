Previše smo se puta opekli
Hrvati masovno odustaju od taksija: Broj vožnji pao 17,5 posto
Taksi službe u Hrvatskoj u lipnju 2026. zabilježile su dramatičan pad broja vožnji od 17,51% u odnosu na lani, dok je u Zagrebu situacija katastrofalna – tamo je „isparila” gotovo svaka druga vožnja (-45,85%). Glavni krivac je skok cijena od prosječno 15,77%, što je otjeralo četvrtinu korisnika, dok u Zagrebu pad utrška iznosi golemih 40,28%. Osim poskupljenja i pada broja turista na obali, razlog bi mogao biti i drastičan pad broja legalnih taksista s 40 na 15 tisuća. Zbog svega toga, država uskoro planira uvesti fiksne cjenike. Lider