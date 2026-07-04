Hrvati masovno odustaju od taksija: Broj vožnji pao 17,5 posto - Monitor.hr
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Previše smo se puta opekli

Hrvati masovno odustaju od taksija: Broj vožnji pao 17,5 posto

Taksi službe u Hrvatskoj u lipnju 2026. zabilježile su dramatičan pad broja vožnji od 17,51% u odnosu na lani, dok je u Zagrebu situacija katastrofalna – tamo je „isparila” gotovo svaka druga vožnja (-45,85%). Glavni krivac je skok cijena od prosječno 15,77%, što je otjeralo četvrtinu korisnika, dok u Zagrebu pad utrška iznosi golemih 40,28%. Osim poskupljenja i pada broja turista na obali, razlog bi mogao biti i drastičan pad broja legalnih taksista s 40 na 15 tisuća. Zbog svega toga, država uskoro planira uvesti fiksne cjenike. Lider


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12.06.2024. (13:00)

A misliš si, pa neće valjda

Mnogi se žale na skupu vožnju taksijem u Zagrebu, za 13 km vožnje platili 127 eura

JEdan se čovjek nedavno požalio kako je za vožnju taksijem u dva automobila i sa sedam članova obitelji, od Kačićeve ulice do Karlovačke ulice u Sesvetama, što je dionica od 13 kilometara, platio 127 eura po vozilu. Ukupno je za taksi dakle iskeširao nevjerojatnih 254 eura.Na žalost meta su starije osobe koje ne barataju aplikacijama ili stranci koji se ne snalaze u drugoj zemlji. Što možemo poduzeti protiv ovakvih pljačkaša? Može li udruženje taksista što poduzeti? – pitaju se na društvenim mrežama. Treba razlikovati Taxi Zagreb (vrebaju pred bolnicama) i Radio Taxi (1717). Ista stvar je sa Taxi Cammeo i Eko taxi koji je mrvicu skuplji. A uostalom uvijek se pita okvirno za cijenu, pogleda taximetar. Zato treba nazvati Radio Taxi Zagreb, oni jedini “ne varaju putnike”. Godinama se vozim sa njima, i nikad nikakvih problema… Zagreb Info

17.06.2023. (13:00)

Nije dobro ovako, nije dobro onako

Električni taksiji smanjuju emisije ugljika, ali povećavaju druge probleme

Uber je najavio planove za prelazak stotina tisuća svojih vozača na električna vozila do 2025. godine, a dotad bi se i polovica kilometara u ključnim europskim gradovima trebala prevoziti u električnim vozilima. Potpuna elektrifikacija mogla bi smanjiti emisije stakleničkih plinova za 45 posto, ali bi se istovremeno mogli povećati razni problemi u prometu i – zagađenje zraka. Naime, automobili i terenska vozila koja se koriste u scenarijima zajedničkog prijevoza obično godišnje prijeđu više kilometara od osobnih vozila, pridonoseći većem udjelu stakleničkih plinova u okolišu. Električna vozila na baterije bila su odgovorna za malo veće onečišćenje zraka zbog povećane potražnje u lokalnim elektranama za potrebe punjenja, kao i za više čestica nastalih trošenjem guma i kočnica. Bug

14.05.2019. (14:30)

Mrtvi kapital

Rat taksista na Tuđmanu za 40 milijuna kuna – osam od deset vožnji uzmu taksisti bez dozvole

Ove će godine preko zagrebačkog aerodrome prijeći oko tri i pol milijuna putnika, a da samo svaki deseti uzme taksi do Zagreba, uz niži prosjek cijene vožnje od stotinjak kuna, riječ je o poslu vrijednom oko 40 milijuna kuna godišnje. Jutarnji piše kako ondje danas vlada – kaos. Samo dio vozača taksira na za to određenom mjestu, stajalištu ispred terminala, za što plaćaju 20 eura mjesečno, a imaju – jednu vožnju dnevno. Ostali rade na poziv i dosad su skupljali putnike na parkiralištu, no otkako je aerodrom počeo naplaćivati parking 27 kuna (pa makar i dvije minute), putnike skupljaju na prvom katu, na terminalu za odlaske, ili na busnom stajalištu. Dodatni je problem što svi taksisti sami određuju svoju cijenu, jedino što je moraju imati jasno istaknutu.

03.05.2019. (20:30)

U bre, mnogo!

U 10 godina broj taksista porastao 24 puta, i to kad se ne ubroji Uber

2007. godine taksi usluge je u Hrvatskoj pružalo 18 tvrtki, a 2017. godine njih 435, dok je broj zaposlenih porastao s 44 koliko ih je bilo 2007. na 1.064 u 2017. godini. U ove brojke nije uračunat Uber, a procjena je da je Uberovih vozača u Hrvatskoj između 3 i 4 tisuće. Inače, ukupni prihodi tvrtki koje se bave pružanjem taksi usluga u 2017. su iznosili 145 milijuna kuna. Novi list

11.05.2018. (11:30)

Vozanje

U deset godina broj taksista porastao 14 puta

U razdoblju od 2007. do 2016. godine broj taksi poduzetnika porastao je 14 puta, a broj zaposlenih u toj djelatnosti 20 puta, pokazuje nova analiza Fine. Prema podacima Fine, u 2007. je taksi usluge pružalo 18 tvrtki, a 2016. godine njih 260, dok je broj zaposlenih porastao sa 44 koliko ih je bilo 2007. na njih 886 u 2016. godini. U analizu nije uključen Uber jer se ne vodi kao taksi služba. N1

17.04.2018. (14:10)

Kad već ne mogu na more na odmor, bar da na moru rade...

Splitski taksisti: Vozači iz drugih gradova zagušit će Split i Dubrovnik

Vrlo je realno očekivati ljetnu navalu taksista na gradove poput Splita i Dubrovnika, koji sa svojom infrastrukturom to naprosto neće moći podnijeti – komentiraju splitski taksisti prijedlog liberalizacije taksi službe u Hrvatskoj. Prijedlog da se gradovima i općinama oduzme ovlast dijeljenja dozvola vide kao novu centralizaciju, a za dopuštenje da se putnike uzima bilo gdje kažu da će izazvati kaos na ulicama. Sporno im je i ukidanje potrebne stručne osposobljenosti za vozača motornog vozila – “smatrate li zbilja da je, primjerice, vožnja kamiona s pijeskom odgovornija dužnost od prijevoza hrvatskih građana, pa da su za nju potrebne veće kvalifikacije?”. RTL vijesti

08.04.2018. (23:30)

Nova pravila

Taksi revolucija: cijene će još pasti, broj vozača se udvostručuje

Prema prijedlogu zakona o prijevozu u cestovnom prometu ukida se ograničavanje izdavanja broja taksi-dozvola gradovima, a omogućuje se naručivanje i plaćanje taksi-prijevoza preko elektroničke aplikacije, a ne samo preko taksimetra. Cijene će se moći slobodno formirati na tržišnoj osnovi, a raditi u Hrvatskoj moći će i strani taksisti. Uberu nije dopušteno da se registrira kao poseban oblik prijevoza, morat će proći sve procedure kao i ostala taksi-društva. Procjenjuje se da će se liberalizacijom tržišta udvostručiti broj taksista sa sadašnjih 3000 na 6000, te da će se cijene sniziti. Slobodna

05.04.2018. (13:01)

Uberaxi

Novi zakon o taksistima – lakša procedura, više vozača, niže cijene

Naručivanje i plaćanje taksi prijevoza putem elektroničke aplikacije, ukidanje ograničavanja broja taksi dozvola, prijevoznici sami određuju cijenu usluga – neke su od novosti novog zakona o taksistima koji Vlada danas pušta u proceduru (što znači da se legalizira i Uber). Budući taksisti morat će imati najmanje 21 godinu i dobar ugled (nisu kažnjavani iznad 25.000 kuna), postojeći taksisti sa svojim licencama mogu poslovati još pet godina, uvodi se početna kvalifikacija za vozača, budući taksisti polagat će teorijski ispit, a ukida se obveza trogodišnje stručne škole. Svatko s taksi licencom moći će voziti po cijeloj Hrvatskoj pa će netko iz kontinentalne Hrvatske moći legalno taksirati na obali, a dozvolu će platiti 10% mjesečne neto plaće. Vlada procjenjuje da će se liberalizacijom tržišta udvostručiti broj taksista (sada ih je oko 3.000) i pojeftiniti usluga taksija. HRT

02.02.2018. (15:30)

Razlike

Zašto su taksisti pobjesnjeli na Uber, dok se na Airbnb nitko ne žali?

“Taksistima se promet naglo smanjuje, a hotelijerima postepeno. No apsolutno ništa ne sprečava taksiste da budu dio Uberova sustava uz klasično taksiranje i tako povećaju prihode, kao što ništa ne sprečava hotelijere da oglase svoju ponudu putem Airbnbova sustava. Višak posla nikome ne bi trebao smetati”, kaže Stevica Kuharski, osnivač Locodelsa, kompanije koja se bavi gradskom dostavom. T-Portal