Sami svoji majstori
Hrvatska ima 142.000 obrta, u šest mjeseci otvoreno još 8.900
Hrvatsko obrtništvo bilježi povijesni uzlet s 142 tisuće aktivnih obrta koji zapošljavaju gotovo 256 tisuća ljudi. U prvih šest mjeseci otvoreno je 8.900 novih obrta (rast od 6,6%), potvrđujući stabilnost sektora. Unatoč uspjesima i zakonodavnim pomacima – poput većih pragova za paušalni porez – Hrvatska obrtnička komora upozorava na kronične izazove: porezno rasterećenje, manjak radne snage i sivu ekonomiju. Na proslavi Dana HOK-a dodijeljena su prestižna priznanja najzaslužnijim obrtnicima, mentorima i strukovnim školama, uz najavu Ministarstva financija o daljnjim raspravama o antiinflacijskim mjerama. Lider