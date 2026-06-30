Hrvatska ima 142.000 obrta, u šest mjeseci otvoreno još 8.900 - Monitor.hr
Danas (12:00)

Sami svoji majstori

Hrvatska ima 142.000 obrta, u šest mjeseci otvoreno još 8.900

Hrvatsko obrtništvo bilježi povijesni uzlet s 142 tisuće aktivnih obrta koji zapošljavaju gotovo 256 tisuća ljudi. U prvih šest mjeseci otvoreno je 8.900 novih obrta (rast od 6,6%), potvrđujući stabilnost sektora. Unatoč uspjesima i zakonodavnim pomacima – poput većih pragova za paušalni porez – Hrvatska obrtnička komora upozorava na kronične izazove: porezno rasterećenje, manjak radne snage i sivu ekonomiju. Na proslavi Dana HOK-a dodijeljena su prestižna priznanja najzaslužnijim obrtnicima, mentorima i strukovnim školama, uz najavu Ministarstva financija o daljnjim raspravama o antiinflacijskim mjerama. Lider


Slične vijesti

03.06. (16:00)

Kreveti poskupljuju, jastuci spremni za prosvjed

Vlada otvara pregovore s poduzetnicima nakon peticije s 30.000 potpisa

Predstavnici UGP-a, obrtnika i obiteljskih iznajmljivača zatražili su od Vlade preispitivanje poreznih izmjena, upozorivši na zatvaranje obrta i moguće prosvjede. Peticiju protiv novih davanja, koja donose rast minimalnog paušalnog poreza po krevetu na 150, odnosno 100 eura, potpisalo je više od 30 tisuća građana. Udruge traže postupno povećanje poreza do maksimalno deset posto godišnje i izravno sudjelovanje u odlukama. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je za idući tjedan sastanke s HOK-om, UGP-om i sindikatima. Ističe da su mjere umjerene, nužne za uklanjanje poreznih neravnoteža te da sustav ostaje među najpovoljnijima u EU-u. Lider… Šef Glasa poduzetnika za N1: Prave nas budalama. Koliko se u ovoj državi pokrade, toliko turizam ne zaradi (Nacional)

30.12.2025. (08:00)

Bez radnog vremena i plaćenog bolovanja

Broj obrta u Hrvatskoj porastao za skoro 10 posto unatoč brojnim izazovima i problemima

Unatoč kroničnom nedostatku radne snage, poreznim opterećenjima i nelojalnoj konkurenciji, obrtništvo u Hrvatskoj snažno raste. U godinu dana broj obrta povećan je za 11.766 ili 9,5 posto, na ukupno 135.251, dok je broj zaposlenih porastao za 5,2 posto. Rast je zabilježen u svim županijama, najviše u Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj. Najbrže rastu uslužni obrti. HOK ističe da su sva obrtnička zanimanja deficitarna, sve privlačnija mladima, ali i dalje opterećena strukturnim problemima. tportal

28.08.2023. (19:00)

Sami svoji majstori

Eksplozija obrta u Hrvatskoj: Samo u zadnjih mjesec dana otvoreno preko 800

Iz HOK-a ističu da je broj obrta u Hrvatskoj u posljednjih pet godina porastao za 28 tisuća obrta ili gotovo 35 posto, a udio zaposlenih u obrtima u ukupnom broju zaposlenih u Hrvatskoj dosegnuo je 13,5 posto. Obrtništvo je velika snaga i jedan od najvitalnijih dijelova hrvatskog gospodarstva koji raste svakodnevno. Polako, ali sigurno jača svijest o brojnim prednostima odabira obrtničkih zanimanja kao životnog puta, a osobito veseli i porast interesa za upise u strukovne škole. Očekujemo nastavak pozitivnog trenda u obrtništvu. Iz HOK-a tvrde kako i dalje postoji manjak u pojedinim, deficitarnim zanimanjima, no veseli kako se taj trend polako mijenja. N1

08.02.2021. (00:30)

Otpor uhljebljivanju

U čemu je suštinski problem sa svim komorama u Hrvatskoj? One su kočničari promjena

Inicijativa Psihološko proljeće sredinom prošle godine predložila je donošenje Zakona o komorama, kojima bi se reguliralo više spornih pitanja koja se sada pojavljuju u njihovom radu… Zbog čega postoji toliki otpor ukidanju obveznog članstva u komorama, zaista nije teško ustanoviti. One nerijetko služe za “zbrinjavanje” političkih kadrova, a isto tako raspolažu milijunima, kojima se kroz honorare, naknade i slično mogu “odužiti” onima za koje smatraju da je potrebno. Piše Marko Repecki za Telegram

 

15.04.2020. (09:59)

Rezanje troškova

Zašto obrtnici moraju plaćati komoru koja ima 18 milijuna kuna u banci, visoke plaće i porezne neprilike?

Dok su brojni obrtnici posljednjih tjedana bez posla i dobar dio njih možda neće preživjeti krizu, njihova krovna komora HOK sasvim sigurno hoće, jer su im prihodi zajamčeni obveznom članarinom, piše Telegram. Ukidanje obveznog članstva u komori, HGK-u i u strukovnim komorama je nužno, jer se time ukida njihov monopolski, netržišni i nedemokratski položaj i gotovo bezgranična autonomija koju uživaju u poretku RH, traži Domagoj Švegar iz inicijative Psihološko proljeće.

22.05.2018. (19:36)

Okaljali čast struke

HOK pokrenuo disciplinski postupak protiv odvjetnika Šavorića, Doličkog i Smrčeka

Hrvatska odvjetnička komora pokrenula je postupak protiv odvjetnika Borisa Šavorića, Tonija Smrčeka i Tina Doličkog jer gu počinili povredu dužnosti i ugleda odvjetništva. Šavorića i Smrčeka sumnjiče jer su radili za Agrokor, a zastupali su rusku VTB banku, a Doličkog zbog sumnje da je zastupao američki Knighthed i savjetovao Agrokor. Iz afere Hotmail proizašla je sumnja da je Šavorić podatke koje je doznao zastupajući VTB banku otkrivao piscima lex Agrokora. Večernji