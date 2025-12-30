Bez radnog vremena i plaćenog bolovanja

Iz HOK-a ističu da je broj obrta u Hrvatskoj u posljednjih pet godina porastao za 28 tisuća obrta ili gotovo 35 posto, a udio zaposlenih u obrtima u ukupnom broju zaposlenih u Hrvatskoj dosegnuo je 13,5 posto. Obrtništvo je velika snaga i jedan od najvitalnijih dijelova hrvatskog gospodarstva koji raste svakodnevno. Polako, ali sigurno jača svijest o brojnim prednostima odabira obrtničkih zanimanja kao životnog puta, a osobito veseli i porast interesa za upise u strukovne škole. Očekujemo nastavak pozitivnog trenda u obrtništvu. Iz HOK-a tvrde kako i dalje postoji manjak u pojedinim, deficitarnim zanimanjima, no veseli kako se taj trend polako mijenja. N1