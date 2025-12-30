Broj obrta u Hrvatskoj porastao za skoro 10 posto unatoč brojnim izazovima i problemima - Monitor.hr
Danas (07:00)

Bez radnog vremena i plaćenog bolovanja

Broj obrta u Hrvatskoj porastao za skoro 10 posto unatoč brojnim izazovima i problemima

Unatoč kroničnom nedostatku radne snage, poreznim opterećenjima i nelojalnoj konkurenciji, obrtništvo u Hrvatskoj snažno raste. U godinu dana broj obrta povećan je za 11.766 ili 9,5 posto, na ukupno 135.251, dok je broj zaposlenih porastao za 5,2 posto. Rast je zabilježen u svim županijama, najviše u Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj. Najbrže rastu uslužni obrti. HOK ističe da su sva obrtnička zanimanja deficitarna, sve privlačnija mladima, ali i dalje opterećena strukturnim problemima. tportal


