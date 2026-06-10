Šumska revizija - u zelenom smo
Hrvatska ima 53 posto kopnenog teritorija pokrivenog šumama – gotovo tri milijuna hektara
U posljednjih deset godina, od posljednje inventure, ostvaren je prirast od 54 tisuće hektara novih šumskih površina. Ukupno, hrvatske šume imaju 27 milijardi stabala. U posljednje tri godine za radove gospodarenja održivim šumama izdvojen je preko 31 milijun eura, a za ovu godinu planirano je dodatnih 13 milijuna eura. Za privatne šume izdvojeno je sedam milijuna eura uz dodatnih 5,5 milijuna eura planiranih u sljedećoj godini. Poslovni