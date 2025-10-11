Ekološki superheroji ne nose plašteve, nego motiku
Jadav Payeng: Čovjek koji je 40 godina sadnjom drveća stvorio šumu na otoku Majuli
In 1978 Jadav Payeng began transforming Majuli Island, India to prevent erosion
He planted a tree daily for 40 YEARS and created a lush forest that’s now home to tigers and elephants
Godine 1978. Jadav Payeng započeo je preobrazbu riječnog otoka Majuli u Indiji kako bi spriječio eroziju. Svakodnevno je sadio po jedno drvo tijekom 40 godina i stvorio bujnu šumu koja je sada dom tigrovima i slonovima.