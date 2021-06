Time is on our side

Eurostat je objavio podatke o potrošnji po glavi stanovnika u 2020. godini. Pet zemalja je 25-33 posto ispod prosjeka EU, a to su Slovačka, Latvija, Mađarska, Hrvatska i Bugarska. N1…

💰Actual individual #consumption per capita expressed in purchasing power standards (#PPS) in the EU in 2020.

Highest:

🇱🇺 Luxembourg (131% of the EU average)

🇩🇪 Germany (123%)

🇩🇰 Denmark (121%)

Lowest:

🇧🇬 Bulgaria (61%)

🇭🇷 Croatia (67%)

🇭🇺 Hungary (69%)

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) June 21, 2021