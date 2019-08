“Puno je tu razloga za kratkoročni pesimizam. Priča s Brexitom i trgovačkim odnosima SAD-a i EU u širem okviru trokuta s Kinom mora se rasplesti do kraja, a to se neće dogoditi brzo. Neizvjesnost će potrajati. Cijena u vidu ozbiljnog gospodarskog usporavanja i, štoviše, dovođenja Njemačke i UK s one strane ruba recesije već se plaća i plaćat će se još neko vrijeme” – Velimir Šonje za Ekonomski lab