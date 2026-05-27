Klikom protiv birokracije

Hrvatska uvodi Središnji registar stanovništva: Popis odlazi u povijest
Hrvatska od 1. siječnja 2027. uvodi Središnji registar stanovništva koji će zamijeniti klasične popise. Ova besplatna digitalna baza na sustavu e-Građani objedinit će podatke o osobama, srodstvu i kućanstvima, pri čemu pojedinac može biti član samo jednog kućanstva. Cilj je spriječiti zlouporabe i omogućiti državi automatsku dodjelu socijalnih prava bez donošenja dokumentacije, dakle neće biti moguće lažnih prijava. Prema Registru, hrvatski OIB ima 5,64 milijuna osoba, što uključuje i strance. Sustav će raditi non-stop, a građani su pozvani sami provjeriti i zatražiti ispravak podataka ako uoče pogreške, jer kazni nema, ali netočnosti mogu otežati ostvarivanje prava, svatko će to moći od 1. lipnja. Index, Poslovni, Net, Lider…