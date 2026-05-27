Klikom protiv birokracije

Hrvatska službena statistika o migracijama Hrvata u potpunosti je nerealna i nepouzdana, a izgledno je kako su onda nepouzdani i službeni podaci s popisa stanovništva DZS-a, zaključuju u svojem radu o statističkom praćenju iseljavanja u inozemstvo znanstvenici s Instituta Ivo Pilar, Nenad Pokos i Ivo Turk. Oni su, naime, usporedili službene podatke o odseljenim Hrvatima koje vodi Državni zavod za statistiku s podacima o doseljenim Hrvatima u razdoblju od 2011. do 2021. koje vode službena njemačka, austrijska, irska i švedska statistika, otkrivši da se u nekim slučajevima ti podaci razlikuju i do šokantnih 180 posto, naravno, na štetu domaćih podataka. Kad se zbroje statistička odstupanja na primjeru tih četiriju zemalja, ispada da je domaća statistika u 10 godina zabilježila samo 178 tisuća odseljenih Hrvata dok ih statistike tih zemalja bilježe čak 459 tisuća, što bi značilo da je DZS negdje usput “izgubio više od 280 tisuća odseljenih Hrvata”. Jutarnji