Malo nas je al nas ima

Prva faza samopopisivanja kroz sustav e-Građani trajat će od 13. do 26. rujna, a druga faza popisivanja trajat će od 27. rujna do 17. listopada, kada popisivači izlaze na teren, njih nešto manje od 8000, koji će u osobnom intervjuu sa stanovništvom popisati sve jedinice koje se nisu popisale u prvoj fazi. Oni će također uzeti kontrolnu šifru od kućanstava koja su se samostalno popisala na portalu e-Građani. Kazne za nepopisivanje idu od 2000 do 5000 kuna za fizičke osobe. HRT, e-Građani Upute za samopopisivanje