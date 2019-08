Hrvatski stručnjaci: Nakon 50. žene stare brže od muškaraca

Osjećaj da vrijeme prolazi sve brže kako starimo dobro je poznat, a za njega je ponuđeno nekoliko objašnjenja – u starijih ljudi i metabolizam je sporiji pa u jednako vrijeme stiže “obaviti” manje stvari nego ubrzani dječji; vrijeme nam teče sporije kad usvajamo nove informacije, a gotovo sve je u svijetu djeci novo – a ovim objašnjenjima je dodano i to da ljudsko vrijeme ne treba gledati linearno, nego logaritamski: primjerice dvogodišnjaku je godina dana polovina života, i tom logikom jednakom nam brzinom prođu 5. do 10. godina, 20. do 40. i 40. – 80. Alternet