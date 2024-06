Skakanje po gljivama i kornjačama unedogled

Prema računskoj teoriji složenosti, igrica Super Mario sadrži nerješiv problem. Za sve igrice osim Super Mario Wonder, nijedan algoritam ne može odrediti može li se doći do kraja igrice u nekom određenom vremenskom intervalu. To bi značilo da se igrica u teoriji igra unedogled bez da ikad dođeš do kraja. Ukratko, da daš umjetnoj inteligenciji da sam igra Super Mario, nije poznato hoće li je u jednom trenutku završiti ili će je igrati unedogled. IFL Science