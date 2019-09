Omiljeno mjesto

Irska kantautorica Lisa Hannigan dolazi u Tvornicu Kulture u četvrtak 30. ožujka 2017. Event…

Lisa u Zagreb dolazi na krilima novog, trećeg albuma At Swim kojeg produkcijski potpisuje Aaron Dessner iz benda The National, a sjajno izdanje vodi ju na veliku europsku turneju.

Počela je karijeru u bendu Damiena Ricea, s kojim je nastupala sedam godina.

Prvi debitantski uradak bio je Sea Sew koji je dobio brojne hvalospjeve i nagradu za najbolji irski album 2009.

Od tada je na vlastitom glazbenom putu, istražuje nove puteve i surađuje s imenima kao što su Ray LaMontagne, Richard Hawley, Herbie Hancock i Glen Hansard. Glumački debi je imala u Oscarom nagrađenom Song Of The Sea, a njen glas je uveličao TV seriju Fargo te Gravity koji je nominiran za Oscara.

Izdanje iz 2011. je Passenger koji je završio na prvom mjestu radijskih ljestvica u Irskoj, te joj donio još jednu nagradu Choice Music.

Najnoviji uradak je prošlogodišnje izdanje At Swim koje je nastalo u suradnji s Aaronom Dessnerom iz The Nationala. Kritika hvali suptilno izdanje puno emocija, a Lisin glas je nevjerojatni instrument koji prolazi sve od opere i folk zvuka uz puno nježnosti i intimnosti: A Prayer for the Dying koja priča o gubitku, prekrasna balada Ora, hipnotična Lo ili ljubavna Snow.

Albumom “At Swim” postavila je ljestvicu visoko za sve folk kantautorice jer je pokazala kako zvuči kvalitetan folk album bez pretencioznosti i kompliciranja, s najvećim osloncem na tekstove i vokal te zvuk koji osvaja na prvo slušanje, piše Muzika.hr o posljednjem albumu.

Kao predizvođač će nastupiti Brandon Miller, kantautor koji se kreće u americana indie folk okvirima.

Ulaznice su u pretprodaji 80 kn, a na dan koncerta 100 kn.