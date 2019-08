Hrvoje Klasić: Je li radikalima kojima je ‘Za dom spremni’ normalan, prihvatljiv i stari hrvatski termin, četnik?

Povjesničar Hrvoje Klasić osvrnuo se na ponovno aktualnu raspravu o ulozi Alojzija Stepinca u Drugom svjetskom ratu, potaknutu nedavnim poništenjem presude da je pomagao ustaškom režimu. „Nije bio ratni zločinac. Koliko je meni poznato, on niti je inicirao niti poticao činjenje ratnih zločina. No, unatoč svim spomenutim plemenitim postupcima tijekom rata, Stepinca ne možemo smatrati simbolom otpora ustaškom režimu. To ne znači da tog otpora ponekad nije i bilo, ali je on bio simboličan s obzirom na strahote koje je taj režim četiri godine provodio. Javna osuda ustaškog režima i terora je nažalost izostala“, kaže Klasić. Jutarnji