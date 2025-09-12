HUP upozorava: pretjerane državne intervencije guše konkurentnost i rast - Monitor.hr
Kad država svira prvu violinu, poduzetnici završe s raštimanim instrumentima

HUP upozorava: pretjerane državne intervencije guše konkurentnost i rast

Na HUP-ovoj Ekonomskoj kavi istaknuto je da su državne intervencije nužne u krizama, ali pogubne ako postanu pravilo. Irena Weber upozorila je da previše regulacije guši inicijativu, dok je Hrvoje Stojić naglasio da umjetno dizanje plaća bez rasta produktivnosti udaljava Hrvatsku od realnog sektora i EU prosjeka. Marijana Ivanov poručila je da stalna državna zaštita građana stvara probleme poduzetnicima, a Damir Novotny upozorio da česte promjene pravila obeshrabruju investicije. Zaključak: bez pametnih ulaganja u produktivnost, umjetni rast plaća vodi gubitku konkurentnosti. Lider


