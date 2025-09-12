Kad država svira prvu violinu, poduzetnici završe s raštimanim instrumentima

Treba povećati agilnost i organiziranost administracije u pripremi i realizaciji državnih investicija, naročito EU fondova, isto vrijedi za javna poduzeća. Treba povećati njihovu brzinu u realizaciji javnih investicija uključujući i obnovu od potresa. Poduzeća će u ovoj krizi biti suočena s potrebom dokapitalizacija. Bilo bi dobro izgraditi mehanizam kroz koji bi se moglo ulagati u kapital i osigurati brži oporavak. Valjalo bi proanalizirati pred stečajne odredbe kako bi se taj postupak pojednostavio i pridonosio sigurnijem opstanku aktivnostis – savjetuje Martina Dalić bivšem šefu.