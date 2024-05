These new puritans

Od obiteljskih slavlja do proslava u tvrtkama ili izlazaka s prijateljima: alkohol čini dobar dio života. Ipak, među generacijom Z, onima rođenima između 1995. i 2010., mnogi se odlučuju ne piti. Anketa među mladima u dobi između 12 do 25 godina u Njemačkoj pokazala je da konzumacija alkohola u toj dobnoj skupini postupno pada. Godine 2004. 21 posto mladih u dobi od 12 do 17 godina još je reklo da prekomjerno piju barem jednom tjedno, no do 2021. ta je brojka pala na nešto ispod 9 posto. Iz sociološke perspektive, gubitak kontrole zbog alkohola jedan je od glavnih razloga. Kontrola je postala izrazito važan fenomen za generaciju kojoj život uvelike diktiraju društveni mediji – objašnjava jedan sociolog. Lider