'Dobro došli u profesionalni boks, gdje jedan čovjek može biti svjetski prvak sve dok se ne pojavi netko na kome se može više zaraditi'

Talijanska boksačica Angela Carini odustala je od meča s Imane Khelif i tako predala borbu alžirskoj boksačici u suzama. Nakon meča je rekla da u svojoj karijeri nikad nije primila tako jake udarce i odustala je da se sačuva od mogućih ozljeda. Imane Khelif je zbog visoke razine muških spolnih hormona izbačena sa Svjetskog prvenstva u boksu za žene. No, na Olimpijadi joj je ipak dozvoljeno natjecati se. Sama Carini nije komentirala svoju suparnicu, već je rekla da nije željela nastaviti borbu ako nije osjećala da će pobijediti. No, zato je događaj otvorio raspravu na društvenim mrežama, a stvar komentiraju i političari. Jedna od nih je i Giorgia Meloni, koja je rekla kako bi se natjecatelji s muškim genetskim karakteristikama trebali natjecati u muškoj kategoriji. Time ih se ne diskriminira, već daje šansu ženskim natjecateljicama da se natječu u jednakim uvjetima, kaže. Guardian