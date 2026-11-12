Iako je Hrgović pošteno osvojio pojas, njegov stvarni status među legendama ovisit će o budućim mečevima - Monitor.hr
Danas (17:00)

'Dobro došli u profesionalni boks, gdje jedan čovjek može biti svjetski prvak sve dok se ne pojavi netko na kome se može više zaraditi'

Iako je Hrgović pošteno osvojio pojas, njegov stvarni status među legendama ovisit će o budućim mečevima

Status Filipa Hrgovića kao svjetskog prvaka promatra se kroz prizmu zamršenog sustava suvremenog boksa, u kojem pojas istodobno drži više boraca poput Agita Kabayela i Murata Gasijeva. Titule su danas, kažu na Indexu, često rezultat zakulisnih dogovora, financijskih interesa i proizvoljnih odluka federacija, a ne nužno pobjeda nad najvećim imenima. Zbog toga neovisne ljestvice poput Boxreca i dalje na prvo mjesto stavljaju neporaženog Oleksandra Usika. Hrgović je već osigurao mjesto u hrvatskoj sportskoj povijesti, no tek ga pobjede protiv najboljih boksača mogu svrstati među prave velikane i dokazati da nije bio samo prolaznik na tronu.


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Preokret za povijest

Filip Hrgović tehničkim nokautom u devetoj rundi postao IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji

Hrvatski boksač Filip Hrgović osvojio je naslov IBF-ovog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji pobijedivši Britanca Mosesa Itaumu tehničkim nokautom u devetoj rundi. Meč, održan u londonskoj O2 Areni, donio je dramatičan preokret. Itauma je dominirao većim dijelom borbe, a Hrgovića je već u drugoj rundi poslao u nockdown. No, hrvatski boksač pokazao je iznimnu izdržljivost. U devetoj rundi Hrgović je krenuo u odlučujući napad, a nakon serije snažnih udaraca, Itaumin kut ubacio je ručnik u ring, čime je sudac prekinuo borbu i proglasio Hrgovića novim prvakom. 21-godišnji Britanac prvi put se našao u dubokim rundama i potpuno ostao bez energije Index, tportal

  • Hrgović Englezima: Uvijek vas sje*emo. U nogometu, boksu. Nanizao sam četvoricu vaših (Index)
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Čvrsta brada glavu spašava

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Povratak otpisanog

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02.08.2024. (12:00)

I ti muški koji boksaju protiv žena jednom dobiju po pi*ki

Stručnjaci: Boksački meč biološkog muškarca protiv žene može ugroziti zdravlje protivnice

Činjenica je da biološki, fiziološki, hormonalno, fizički muškarci i žene nisu isti. Teoretski, nastup boksačice koja bi bila biološki (hormonalno) zapravo muškarac doveo bi u značajno podređeni položaj protivnicu i narušio bi se jedan od preduvjeta fair playa, a to je omogućiti iste kontrolirane uvjete za sve u kojima će onda individualna fizička i psihička sposobnost, talent i motivacija, donijeti prednost – rekla je glavna tajnica Hrvatskog boksačkog saveza za  Novi list. Udarac muškarca i udarac žene nije usporediv i to će vam potvrditi svaki boksač i boksačica. Znanstveno je dokazano da je udarac muškarca jači 2,6 puta od udarca žene. Meč potencijalno može biti zdravstveno ugrožavajući za protivnicu koja bi bila ženskog spola, a natječe se protiv osobe koja biokemijskim testovima dokazano to nije – kaže. Nacional

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Feminine - masculine

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Drž' se, Hrga!

Hrgović poražen u borbi karijere, Dubois postao vlasnik IBF-ovog privremenog pojasa

Pobjednik ove borbe postat će i vlasnik IBF-ovog privremenog pojasa, a on bi s vremenom mogao postati i onaj pravi jer IBF još nije odlučio hoće li oduzeti titulu Usiku, koji ima zakazan revanš s Tysonom Furyjem. Hrgović, koji u 17 borbi u profesionalnoj karijeri ima isto toliko pobjeda, u meč ulazi neznatno teži od Duboisa. Hrvatskom boksaču vaga je pokazala 112.2 kilograma, a Englezu 111.5. Hrgović je izgledao dobro sve do sedme runde, kada ga pogađa Dubois dvaput iz klinča i zatim u naletu povezuje još par udaraca. Muči se Hrgović u ovim trenucima, definitivno njegova najlošija runda. Neutralni liječnik pregledo je Hrgovića i prekinuo meč u osmoj rundi. Index… pogledajte komentare na Forumu.

29.05.2024. (10:00)

May the odds be in your favor

Najvažnija borba Filipa Hrgovića u karijeri ove subote

Filip Hrgović vraća se u ring 1. lipnja protiv Britanca Daniela Duboisa, koji je lani boksao s Usikom za titule prvaka. Njihova borba neće biti za IBF titulu jer je Ukrajinac tražio izuzeće, s ciljem da se Usik i Fury ponovno suoče u borbi za apsolutnog prvaka. Ovaj “pet na pet” događaj na rasporedu je 1. lipnja, a održat će se u Kingdom Areni u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Događaj počinje u subotu u 20 sati po našem vremenu, a Filip Hrgović borit će se u predzadnjoj od šest borbi. Budućnost mu je i dalje nepredvidljiva, ali pobjedom bi postao nezaobilazno ime u teškoj kategoriji. Kladionice su uglavnom njemu naklonjene. Izravni prijenos je na DAZN kanalu, a i sam događaj se posebno naplaćuje. 24 sata

20.01.2024. (20:00)

Dok ga ne pozove netko jači

Hrgović još uvijek čeka na borbu za svjetski naslov, djelomično zato što je i on prigrlio “Mavrovićev reept”

Hrgović sjedi u čekaonici ponajprije zbog labave organizacije, maglovitih postavki i nedorečenih propisa profesionalnog boksa u 21. stoljeću. Ništa od toga nije usmjereno protiv njega osobno, iako trenutačno on ispada žrtva sustava. Međutim, dobrim dijelom je i sam kriv za svoju sadašnju situaciju. Posljednjih je godina neprestano govorio da je spreman boksati s najboljim suparnicima i onda gotovo u pravilu završavao u ringu s boksačima, najblaže rečeno, daleko ispod svoga renomea i kvalitete. Teza da ga se itko iz svjetskog vrha pribojavao ili izbjegavao jednostavno ne stoji jer već neko vrijeme najbolji teškaši svijeta često boksaju slično švicarskom sustavu u šahu – protiv sebi ravnih. Publika se ne gura kupiti ulaznice za Hrgovićeve dvoboje, televizijske kuće ne nude mu ekskluzivne ugovore, a na Instagramu ima 85.600 sljedbenika, samo 20-ak tisuća više od Alena Babića i četiri puta manje od Kubanca Franka Sancheza. Takvog boksača, koji je istodobno svjetska klasa, nije jednostavno dovesti do titule. Index

19.12.2023. (20:00)

Superteška SF kategorija

Robot u ringu s ljudskim protivnikom

Okršaj s robotom u boksačkom ringu možda je još uvijek u domeni znanstvene fantastike. Ali na Institutu za ljudsku i strojnu kogniciju (IHMC) u Pensacoli na Floridi, istraživači kažu da je to savršen način za testiranje njihovog humanoidnog robota Nadia. Tehnički, Nadiom je daljinski upravljao kolega znanstvenik, uz pomoć virtualne stvarnosti, demonstrirajući tako potencijal robotskih avatara kojima upravljaju ljudi. Griffin je rekao da bi se roboti poput Nadije mogli koristiti za navigaciju u zatvorenim prostorima, prilagođavajući se izazovima kao što su stepenice, ljestve i krhotine. HRT