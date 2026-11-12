'Dobro došli u profesionalni boks, gdje jedan čovjek može biti svjetski prvak sve dok se ne pojavi netko na kome se može više zaraditi'
Iako je Hrgović pošteno osvojio pojas, njegov stvarni status među legendama ovisit će o budućim mečevima
Status Filipa Hrgovića kao svjetskog prvaka promatra se kroz prizmu zamršenog sustava suvremenog boksa, u kojem pojas istodobno drži više boraca poput Agita Kabayela i Murata Gasijeva. Titule su danas, kažu na Indexu, često rezultat zakulisnih dogovora, financijskih interesa i proizvoljnih odluka federacija, a ne nužno pobjeda nad najvećim imenima. Zbog toga neovisne ljestvice poput Boxreca i dalje na prvo mjesto stavljaju neporaženog Oleksandra Usika. Hrgović je već osigurao mjesto u hrvatskoj sportskoj povijesti, no tek ga pobjede protiv najboljih boksača mogu svrstati među prave velikane i dokazati da nije bio samo prolaznik na tronu.