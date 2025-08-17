Filip Hrgović jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Adeleyea - Monitor.hr
Danas (09:00)

Čvrsta brada glavu spašava

Filip Hrgović jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Adeleyea

Hrvatski teškaš sada je na omjeru od 19 pobjeda i jednog poraza u profesionalnoj karijeri, dok Britanac ima 14 pobjeda i dva poraza. Hrgović je tijekom cijelog meča bio taj koji je držao protivnika na zadnjoj nozi i kontrolirao događanja u ringu, dok je Adeleye čekao priliku iz kontre. Bila je to uzbudljiva borba koja je vrhunac imala u osmoj rundi, jednoj od najluđih u Hrgovićevoj karijeri.


06.04. (00:12)

Povratak otpisanog

Filip Hrgović pobijedio Joea Joycea sudačkom odlukom nakon deset rundi

Filip Hrgović u Manchesteru se borio protiv Joea Joycea. Prva mu je to borba otkad je u lipnju prošle godine doživio poraz od Daniela Duboisa u dvoboju za IBF-ov privremeni teškaški naslov. Joyce je Hrgovićev stari znanac iz amaterskog razdoblja, a Hrvat je u ovu borbu upao kao zamjena za ozlijeđenog Dilliana Whytea. Hrgović je krenuo odlično u prvu rundu, no zaradio je i posjekotinu. Razmjenjivali su se udarci na obje strane i vrlo su se brzo kod obojice vidjeli znakovi umora. U nastavku je naš sportaš bolje pogađao protivnika. Joyce je uglavnom bio agresivniji i imao incijativu, a Hrgović kvalitetnije pogađao. Izdržali su svih deset rundi i na kraju je sudačkom odlukom odlučen pobjednik, suci su jednoglasno rekli – Hrgović.

02.08.2024. (12:00)

I ti muški koji boksaju protiv žena jednom dobiju po pi*ki

Stručnjaci: Boksački meč biološkog muškarca protiv žene može ugroziti zdravlje protivnice

Činjenica je da biološki, fiziološki, hormonalno, fizički muškarci i žene nisu isti. Teoretski, nastup boksačice koja bi bila biološki (hormonalno) zapravo muškarac doveo bi u značajno podređeni položaj protivnicu i narušio bi se jedan od preduvjeta fair playa, a to je omogućiti iste kontrolirane uvjete za sve u kojima će onda individualna fizička i psihička sposobnost, talent i motivacija, donijeti prednost – rekla je glavna tajnica Hrvatskog boksačkog saveza za  Novi list. Udarac muškarca i udarac žene nije usporediv i to će vam potvrditi svaki boksač i boksačica. Znanstveno je dokazano da je udarac muškarca jači 2,6 puta od udarca žene. Meč potencijalno može biti zdravstveno ugrožavajući za protivnicu koja bi bila ženskog spola, a natječe se protiv osobe koja biokemijskim testovima dokazano to nije – kaže. Nacional

01.08.2024. (20:00)

Feminine - masculine

Talijanska boksačica odustala od meča nakon samo 45 sekundi, dobivala je prejake udarce od boksačice s muškim karakteristikama

Talijanska boksačica Angela Carini odustala je od meča s Imane Khelif i tako predala borbu alžirskoj boksačici u suzama. Nakon meča je rekla da u svojoj karijeri nikad nije primila tako jake udarce i odustala je da se sačuva od mogućih ozljeda. Imane Khelif je zbog visoke razine muških spolnih hormona izbačena sa Svjetskog prvenstva u boksu za žene. No, na Olimpijadi joj je ipak dozvoljeno natjecati se. Sama Carini nije komentirala svoju suparnicu, već je rekla da nije željela nastaviti borbu ako nije osjećala da će pobijediti. No, zato je događaj otvorio raspravu na društvenim mrežama, a stvar komentiraju i političari. Jedna od nih je i Giorgia Meloni, koja je rekla kako bi se natjecatelji s muškim genetskim karakteristikama trebali natjecati u muškoj kategoriji. Time ih se ne diskriminira, već daje šansu ženskim natjecateljicama da se natječu u jednakim uvjetima, kaže. Guardian

07.07.2024. (02:06)

Auč!

Alen Babić poražen nakon samo 36 sekundi, sudac prekinuo borbu, Fisher pobijedio nokautom

Babiću je ovo bila 14. borba u profesionalnoj karijeri i tek drugi poraz. Johnny Fisher ga je nokautirao nakon samo 36 sekundi. Britanski borac pogodio je Babića kombinacijom snažnih krošea i aperkata, nakon čega je hrvatski borac zateturao i pao. Ustao je, no nije bio sasvim stabilan na nogama. Sudac je to uočio i prekinuo borbu. Babić je negodovao na tu njegovu odluku, no ona je bila konačna i Fisher je odnio pobjedu.

02.06.2024. (03:44)

Drž' se, Hrga!

Hrgović poražen u borbi karijere, Dubois postao vlasnik IBF-ovog privremenog pojasa

Pobjednik ove borbe postat će i vlasnik IBF-ovog privremenog pojasa, a on bi s vremenom mogao postati i onaj pravi jer IBF još nije odlučio hoće li oduzeti titulu Usiku, koji ima zakazan revanš s Tysonom Furyjem. Hrgović, koji u 17 borbi u profesionalnoj karijeri ima isto toliko pobjeda, u meč ulazi neznatno teži od Duboisa. Hrvatskom boksaču vaga je pokazala 112.2 kilograma, a Englezu 111.5. Hrgović je izgledao dobro sve do sedme runde, kada ga pogađa Dubois dvaput iz klinča i zatim u naletu povezuje još par udaraca. Muči se Hrgović u ovim trenucima, definitivno njegova najlošija runda. Neutralni liječnik pregledo je Hrgovića i prekinuo meč u osmoj rundi. Index… pogledajte komentare na Forumu.

29.05.2024. (10:00)

May the odds be in your favor

Najvažnija borba Filipa Hrgovića u karijeri ove subote

Filip Hrgović vraća se u ring 1. lipnja protiv Britanca Daniela Duboisa, koji je lani boksao s Usikom za titule prvaka. Njihova borba neće biti za IBF titulu jer je Ukrajinac tražio izuzeće, s ciljem da se Usik i Fury ponovno suoče u borbi za apsolutnog prvaka. Ovaj "pet na pet" događaj na rasporedu je 1. lipnja, a održat će se u Kingdom Areni u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Događaj počinje u subotu u 20 sati po našem vremenu, a Filip Hrgović borit će se u predzadnjoj od šest borbi. Budućnost mu je i dalje nepredvidljiva, ali pobjedom bi postao nezaobilazno ime u teškoj kategoriji. Kladionice su uglavnom njemu naklonjene. Izravni prijenos je na DAZN kanalu, a i sam događaj se posebno naplaćuje.

20.01.2024. (20:00)

Dok ga ne pozove netko jači

Hrgović još uvijek čeka na borbu za svjetski naslov, djelomično zato što je i on prigrlio “Mavrovićev reept”

Hrgović sjedi u čekaonici ponajprije zbog labave organizacije, maglovitih postavki i nedorečenih propisa profesionalnog boksa u 21. stoljeću. Ništa od toga nije usmjereno protiv njega osobno, iako trenutačno on ispada žrtva sustava. Međutim, dobrim dijelom je i sam kriv za svoju sadašnju situaciju. Posljednjih je godina neprestano govorio da je spreman boksati s najboljim suparnicima i onda gotovo u pravilu završavao u ringu s boksačima, najblaže rečeno, daleko ispod svoga renomea i kvalitete. Teza da ga se itko iz svjetskog vrha pribojavao ili izbjegavao jednostavno ne stoji jer već neko vrijeme najbolji teškaši svijeta često boksaju slično švicarskom sustavu u šahu – protiv sebi ravnih. Publika se ne gura kupiti ulaznice za Hrgovićeve dvoboje, televizijske kuće ne nude mu ekskluzivne ugovore, a na Instagramu ima 85.600 sljedbenika, samo 20-ak tisuća više od Alena Babića i četiri puta manje od Kubanca Franka Sancheza. Takvog boksača, koji je istodobno svjetska klasa, nije jednostavno dovesti do titule.

19.12.2023. (20:00)

Superteška SF kategorija

Robot u ringu s ljudskim protivnikom

Okršaj s robotom u boksačkom ringu možda je još uvijek u domeni znanstvene fantastike. Ali na Institutu za ljudsku i strojnu kogniciju (IHMC) u Pensacoli na Floridi, istraživači kažu da je to savršen način za testiranje njihovog humanoidnog robota Nadia. Tehnički, Nadiom je daljinski upravljao kolega znanstvenik, uz pomoć virtualne stvarnosti, demonstrirajući tako potencijal robotskih avatara kojima upravljaju ljudi. Griffin je rekao da bi se roboti poput Nadije mogli koristiti za navigaciju u zatvorenim prostorima, prilagođavajući se izazovima kao što su stepenice, ljestve i krhotine. HRT

29.07.2023. (10:00)

15. godišnjica smrti velikog Mate Parlova (16. 11. 1948. – 29. 7. 2008.)

Damir Strugar: Zbogom, šampione!

Mate Parlov još 1967. je nazvan Clay iz Pule

Osvojio je u boksu sve što se moglo. Čak je bio i svjetski amaterski prvak, što ni slavnom Muhamaddu Aliju nije pošlo za rukom. O svemu tome napisano je na stotine tekstova i gotovo da nema u nas čovjeka koji sve to ne zna. Ali, malo je rečeno o Matinom životu nakon boksačke karijere. “Čovjeka ne određuje bogatstvo, ni slava – već ono malo plemenite vještine”, često bi govorio. S ringa se povukao krajem 1981.godine, a boksa se definitivno ostavio 1984. kao superuspješni izbornik boksačke reprezentacije tadašnje Jugoslavije. Uvijek smo lijepo pričali, jeli i pili, ali klasičan intervju nismo nikad napravili. Ja bih te intervjue sastavljao iz naših razgovora. A o svemu je Mate želio pričati. Najmanje o boksu, a o politici – nikako. Ipak sjećam se da je imao petlju sjetiti se Tita i tada kada to nije bilo popularno. “Ma što se sad svi prave ludi! Pa svi smo bili zaljubljeni u Tita i naravno da sam ga i ja obožavao”,  rekao je s ponosom tamo negdje 1993. Svoje stavove Mate Parlov nije mijenjao. Bio je sjajan u društvu. Recitirao je kao od šale Ujevića, Šimića, Matoša, Krkleca… Citirao je Platona i Aristotela. Mate je znao bar 1000 pjesama, ne samo refrene, već cijele, od početka do kraja. I time je oduševljavao i Olivera i Akija i Bebeka. A tek pisce… Jednom sam ga pitao koliki mu je bio najveći boksački honorar u karijeri. Priznao mi je da je u meču za svjetsku titulu profesionalnog boksa dobio 100 tisuća dolara. “Novac kvari ljude, ali smiruje živce”, duhovito je dodao. Radiogornjigrad

03.02.2023. (08:00)

Ostani đubre do kraja

Feljton: Lice Billyja Collinsa nakon kobnog meča protiv Luisa Resta

Plemenita vještina kako je nazivaju, te večeri je bila sve samo ne plemenita i dokaz koliko zna biti veliko ljudsko zlo. Prije 40 godina mladi bokač u usponu Billy Collins Jr. trebao je prvi put na velikoj sceni pokazati svoj veliki potencijal. Te večeri u New Yorku protivnik mu je bio nepoznati Luis Resto, za koga se znalo samo u užim bokserskim krugovima. U borbi koju su mediji kasnije nazvali „spektakl brutalnosti" boksači su razmjenjivali žestoke udarce, Billyjevo lice je izgledalo neouobičajeno strašno, ali nije pao. Ubrzo poslije meča komisija je odlučila poništiti meč i doživotno suspendirati iz boksa Luisa Resta i njegovog čuvenog trenera Panamu Luisa. Utvrđeno je kako je Resto iz rukavica izvadio mekši dio i stavio gips. Billyju je pak rečeno da više neće moći ući u ring i da će vjerojatno ostati slijep. Pao je u depresiju, odao se porocima i na kraju poginuo u prometnoj nesreći. Resto je kasnije dodao da bi ga pobijedio s bilo kojim rukavicama.