Dodatni predmet robotike u osnovnoj napokon se isplatili

Najnovija ideja naizgled je luda i besmislena, ali nije potpuno nemoguća, uvjerava nas njen autor. Ukratko – trebali bismo uhvatiti asteroid, parkirati ga ispred Zemlje i za njega privezati suncobran kako bismo blokirali dio Sunčeve svjetlosti, sukus je projekta predstavljenog u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. Kad bi blokirao samo mali postotak sunčeve svjetlosti koja neprestano zrači Zemlju, mogao bi suzbiti porast temperature. To ne bi bilo konačno rješenje, ali bi nam dalo vremena da popravimo stvari koje krivo radimo na Zemlji, smatra astronom. Problem je u tome (i da je samo taj) što bi jedro trebalo priličnu količinu mase kao balasta da ga ne bi otpuhao solarni vjetar i pritisak zračenja te za gravitacijsku stabilnost, a dopremanje tolike mase u svemir bilo bi teško i skupo. Bug