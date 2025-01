Vijesti koje ulijevaju optimizam

MIT Technology Review objavio je svoju godišnju listu najgorih tehnologija u prošloj godini, a jedna tehnološka katastrofa se posebno ističe. Radi se naravno o podmornici Titan koja je implodirala u pokušaju do dođe od potopljenog Titanica. Iako su svi upozoravali Stocktona Rusha, tvorca podmornice, da njegova podmornica nije sigurna, on je ignorirao upozorenja i zanemario inženjering u korist svojih ludih želja s čime je odveo četvero ljudi u smrt. Na drugom je mjestu tvrtka koja je najavila proizvodnju sintetičkog mesa, da na kraju nije proizvela to što je najavljivala. Uz to, porcija njihovog proizvoda preskupa je u odnosu na postojeću ponudu. Treća je tvrtka Cruise koja je izbacila prve robotaksije, i to u San Franciscu, no koji su ubrzo povučeni s ceste zbog prevelikog broja prometnih nesreća. Spomenimo još i “kredite za hlađenje” – Solarni geoinženjering je ideja da se planet ohladi ispuštanjem reflektirajućih materijala u atmosferu. No, to je težak koncept, jer neće zaustaviti efekt staklenika – samo će ga maskirati. Lider