Znanost koja ne spašava svijet, ali barem pokušava krave od muha

Na Sveučilištu Boston dodijeljeni su Ig Nobelovi – nagrade za neobična, ali ozbiljna istraživanja. Među dobitnicima su studije o gušterima koji preferiraju pizzu s četiri sira, dojenčadi koja više vole mlijeko kad miriše na češnjak, kravama obojenim u zebrine pruge kako bi izbjegle muhe i o fizici savršenog jela cacio e pepe. Nagrađena su i istraživanja alkohola kao pomagača u stranim jezicima, levitiranja žaba te rasta nokta tijekom 35 godina. Ig Nobel podsjeća da i „čudna pitanja“ mogu dovesti do važnih otkrića. Milorad Milun za Novosti