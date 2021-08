Popis će trajati od 1. travnja do 7. svibnja 2021., a provodit će se prema stanju u ponoć, 31. ožujka. Novina je da će se od 1. do 10. travnja, u prvoj fazi, provoditi samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani, a od 16. travnja do 7. svibnja stanovništvo, kućanstva i stanove popisivat će popisivači. Popis organizira, koordinira i provodi Državni zavod za statistiku (DZS), država je za taj posao osigurala 177,3 milijuna kuna. DZS će voditi računa da na područjima gdje su koncentrirani pripadnici nacionalnih manjina popisivači dolaze iz redova manjina. Net.hr