Ako je nosivo, perivo ili barem šivljivo - na pravom ste mjestu

Socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca već više od desetljeća prikuplja i reciklira tekstil, dajući mu novi život kroz second hand prodaju, redizajn i nove proizvode. Građani mogu donirati odjeću u kontejnere i akcijama prikupljanja, uz nekoliko jednostavnih pravila: donosi se isključivo tekstil, može biti i oštećen, ali mora biti čist. Keramičke šalice, nažalost, ne prolaze. Pravilnim doniranjem smanjuje se otpad, pomaže zajednici i čini moda održivijom. tportal