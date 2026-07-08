Više od crvene prašine

Ako ste mu i bili svjetonazorski udaljeni, Zrinku Ogresti morali ste priznati da, za razliku od mnogih svojih domaćih kolega, svakom svojem filmu pristupa s velikim angažmanom i željom da da sve od sebe kako bi napravio najbolje što može i zna. Njegovom smrću napustio nas je najvažniji hrvatski filmski autor posljednjih tridesetak godina. Ogresta se u svojim filmovima bavio moralom, a moralnost je demonstrirao i u društvenom djelovanju. Bio je sineast starog kova kojem nisu trebale međunarodne koprodukcije, godine rada na scenariju, jer je svom poslu pristupao savjesno i samosvjesno – piše Damir Radić za Novosti.