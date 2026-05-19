Dva žanra, jedna boca

Filmovi strave temeljno se dijele na dvije skupine – izrazito dominantne fantastične horore u kojima je zlo natprirodno, onostrano, te one realističke gdje su izvori zla prirodni; njihovo hibridno povezivanje rijetko je, a Damian McCarthy odlučio se upravo na to: spojiti elemente fantastičnog i realističkog horora. Film počinje pustinjskim prizorima u kojima iscrpljeni konkvistador, praćen dječakom, traži zakopano blago pomoću mape u staklenoj boci . Nakon nekog vremena se otkriva da je riječ o vizualizaciji namjeravano završne knjige romanesknog serijala popularnog američkog pisca Ohma Baumana (Adam Scott), koji živi i radi u elegantno dizajniranoj kući i često poseže za alkoholom iz otmjene čaše. Damir Radić za Novosti. IMDB