„To još nije vrhunac“

Tinejdžeri koji su pobjegli iz ratom razorenih zemalja i danas svakodnevno pokušavaju prijeći europske granice u potrazi za zaštitom i boljim životom. Putuju kroz svijet sjena: svijet minskih polja, divljih životinja, brzih rijeka, krijumčara i graničara. „Igra“ je gorki, ironičan izraz za prelazak granica koji je postao uobičajen među mladim izbjeglicama, mahom dječacima. Riskirajući život, kreću na putovanje koje često traje mjesecima ili godinama. Putem nasilno odrastaju, preskačući djetinjstvo. (…) SK je nedavno održao govor u Europskom parlamentu: “Najvažnije mi je bilo da tamo kažem kako su donijeli odluku da zaštite djecu koja bježe iz Ukrajine, a ja sam isto bio dijete kada sam bježao iz svoje zemlje, no mene nisu zaštitili. I dalje vjerujem da im je moguće da zaštite djecu koja sada prolaze ono što sam ja prolazio, ali oni to ne čine. Bijelu djecu štite, ali ne i onu iz Afganistana, Sirije, ne štite Kurde, djecu iz Afrike. Djeci iz Europe je lako. EU ima moć da zaštiti svu djecu pa sam im rekao da to učine. Jer nisu samo Ukrajinci ljudi, nego smo i mi“. Lupiga