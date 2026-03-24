Danas (11:00)

Nije žvaka za seljaka, ni stan bez strujnog priključka

Infrastruktura kao usko grlo: Zašto ključ jeftinijih stanova leži pod zemljom?

Visoke cijene stanova nisu samo hir investitora, već posljedica kroničnog manjka opremljenog zemljišta. Izgradnja cesta, vodovoda i struje je spor i skup proces koji gradovi teško prate. Tekst ističe da rješenje leži u aktivnoj ulozi gradova (poput Beča i Amsterdama) koji unaprijed pripremaju terene i planski razvijaju velike zone. Ključno je shvatiti da veći komunalni doprinosi ne moraju nužno povisiti cijenu kvadrata, već se često prelijevaju na cijenu zemljišta. Dugoročna stabilizacija cijena moguća je samo kroz sustavno planiranje i povećanje ponude infrastrukturno spremnih parcela. Poslovni


12.10.2022. (13:00)

Dom zvan čežnja

Koliko danas košta gradnja stana i kolika je zarada po četvornome metru stana

U strukturi troškova u ovom projektu zemljište sudjeluje s 20 posto (što je atraktivnija lokacija postotak je veći, a obično se kreće između 10 i 20 posto), projektna dokumentacija s 3 posto, komunalni i vodni doprinosi s četiri, priključci s dva posto, vođenje gradnje, nadzor i konzalting, marketing, prodaja i primopredaja s 2,5 posto, trošak financiranja je oko 1,5 posto, a najveći dio, naravno, odnosni se na trošak građenja. U ovom konkretnom slučaju na podzemno i nadzemno građenje, kolne i pješačke površine, parkirna mjesta te zelene površine odlazi 67 posto troškova. – Na ove troškove se dodaje moguća zarada (od 5-20 posto ovisno o apetitu investitora) i naravno PDV 25 posto da bi dobili ukupnu prodajnu vrijednost projekta – objasnio je Zlatko Sirovec, predsjednik Udruženja investiranja i upravljanja nekretninama u HGK. Lider

09.08.2021. (19:00)

Blago Slovencima

Novi stanovi u centru Ljubljane po 6.800 eura

U 2020. prosječna cijena stanovanja (medijana) na državnoj razini iznosila je 1750 eura po četvornom metru. Daleko najviše su cijene stanova u glavnom gradu. Prosječna cijena stana u višestambenoj zgradi u Ljubljani lani je bila 69 posto viša nego u Sloveniji i već je bila blizu granice od 3.000 eura po četvornom metru. Većina stanova prodana je po cijeni od 2700 do 3800 eura po četvornom metru. Tportal

09.07.2021. (16:30)

Dom u snovima

Za prosječnu godišnju plaću u Zagrebu se može kupiti svega 6,8 kvadrata stana

Medijalna cijena kvadrata stana u Hrvatskoj u 2020. godini iznosila je 9698 kuna, što u odnosu na godinu ranije čini rast od 5,7 posto. Najviša cijena od čak 19.671 kunu zabilježena je u Dubrovniku, slijede Split s 15.293 kune i Rovinj s 15.157 kuna, pokazuju podaci Ekonomskog instituta. U Zagrebačkoj županiji medijalna cijena kvadrata iznosila je 7643 kune. Zanimljiva je razlika u cijenama između županija, primjerice između Dubrovačko-neretvanske i Vukovarsko-srijemske županije u 2020. godini iznosila je čak 10.644 kune. T-portal

12.05.2021. (11:30)

Kriza je

Šveđani stambenu krizu rješavaju rušenjem aerodroma i gradnjom 30 tisuća stanova

Zračna luka Bromma u Stockholmu bit će zatvorena, švedske vlasti na tom mjestu planiraju gradnju 30-ak tisuća novih stanova. Nedostatak stambenog prostora i visoke stanarine realnost su i u drugim velikim europskim gradovima. U bivšoj berlinskoj zračnoj luci Tegel, zatvorenoj u studenom prošle godine, gradske vlasti planiraju izgraditi više od 50.000 stanova. T-portal

18.08.2019. (18:30)

Mala zemlja za visoke cijene

Nekretninska histerija trese Hrvatsku

Stanovi su u godinu dana poskupjeli za 7,4 posto, a novogradnja više od 10 posto. Najveći rast je zabilježen na obali (7,4 posto) i u Zagrebu (11 posto). Cijene rabljenih stanova u Splitu kreću se od 1800 do 2500 eura po kvadratu, a Dubrovniku i do 3700 eura. U staroj jezgri Zadra cijene su 2500 eura do 3000 eura, a Šibenik je u najvećoj ekspanziji sa cijenama od 2000 do 2500 eura po kvadratu. Novogradnja u Zagrebu doseže cijenu i do  3200 eura, a čak i oni stanovi kojima treba potpuna renovacija postižu cijenu od 1800 eura po kvadratu. Slobodna

12.03.2019. (14:30)

Tisuću zašto

Kvadrat stana u godinu dana poskupio 8,4 posto

Prosječna cijena četvornog metra novoga stana u Hrvatskoj u drugom polugodištu 2018. godine iznosila je 11.986 kuna, što je 8,4% više nego u istom razdoblju 2017. Zagreb je u ovom razdoblju oblažio rast prosječne cijene – kvadrat je u Zagrebu bio poskupio 4,6% na 12.964 kune. Kad se Zagreb izuzme iz Hrvatske, rast cijene bio je 10,4% na 10.863 kune (SEEbiz). Ono što je najviše raslo su apetiti prodavača – razlika između traženih i prodajnih cijena stanova u Zagrebu ide do čak tisuću eura (Večernji).

30.01.2019. (00:32)

Kvadratura novčanice

Kolike su realne cijene stanova u Zagrebu

Stan od 1.200 – 1.300 eura u Zagrebu teško je naći u tramvajskoj zoni, čak i u starijim zgradama, ima ih na rubovima grada, a ako je u zoni tramvaja to su obično sutereni ili stanovi na četvrtom katu bez lifta. Jeftinija je varijanta kupnja rabljenog stana ili adaptacija starogradnje, dok se dio kupaca odlučuje za kuće na rubu grada koje idu čak i za 50.000 eura. Stručnjaci s kojima je Jutarnji pričao smatraju da cijene stanove više neće drastično rasti jer su već previsoke, akumulirana potražnja iz doba krize se potrošila, standard i plaće nisu pratili rast cijena stanova, a ljudi se iseljavaju.

27.03.2018. (13:30)

Svoga stana gospodar

Velika potražnja donijela i porast cijena zagrebačkih stanova

Prosječne tražene cijene zagrebačkih stanova u veljači porasle su za 0,9%, odnosno za 7,5% na godišnjoj, dok su u usporedbi s veljačom 2016. godine porasle više od 10%. Najveća potražnja je za stanovima na Trešnjevki, Maksimiru, Dubravi i Jarunu. Cijene se kreću od 2110 eura po kvadratu stana (centar) do 1413 eura (Novi Zagreb). Poslovni puls

14.03.2018. (09:53)

Frtalj kvadrata

Novi stanovi lani poskupjeli 25% u Zagrebu, drugdje ista cijena

Kvadrat novog stana lani je u Hrvatskoj u drugom polugodištu koštao 11.060 kuna, što je 11,7% više nego u istom razdoblju 2016. godine. Zanimljivo je da je za poskupljenje kriv/zaslužan isključivo Zagreb – cijena kvadrata novog stana u glavnom gradu bila je 12.390 kuna, što je 24,8% više nego godinu prije, a u ostalim naseljima 9.838 kuna, što je 0,2 posto manje. Poslovni

19.09.2016. (18:16)

Pokislo tržište

Cijene stanova u Hrvatskoj pale, kvadrat 10.883 kune

Prosječna cijena četvornog metra novih stanova, bez programa društveno poticajne stanogradnje, iznosila je 10.883 kune, što je 6% ili 697 kuna manje u odnosu na isto razdoblje lani. Prosječna cijena četvornog metra stanova POS-a u prvom je polugodištu iznosila 7.756 kuna i bila je 0,7% manja nego u prvom polugodištu 2015. Poslovni