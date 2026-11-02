Čelične kuglice u akciji
Inovativna kemijska reciklaža plastike pomoću mehanokemije
Znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković razvijaju mehanokemijsku metodu recikliranja plastike pomoću čeličnih kuglica u posebnim mlinovima. Umjesto klasičnog taljenja, ova zelena tehnologija u čvrstom stanju s minimalno otapala cijepa polimerne lance na osnovne monomere. Rezultat je nova plastika identična originalnoj, čime se drastično smanjuje potreba za fosilnim gorivima i učinkovito rješava golemi globalni problem plastičnog otpada. HRT