Čelične kuglice u akciji

Stručnjaci sa Sveučilišta Southern Illinois Carbondale, uz podršku NASA-e, osmislili su sustav koji PET ambalažu i poljoprivredni otpad pretvara u hranu. Procesom oksidativnog hidrotermalnog otapanja plastika se razgrađuje pomoću vode, kisika i tlaka, nakon čega genetski modificirani kvasci tekuće ostatke prerađuju u proteine, masti i vitamine. Konačna smjesa se obogaćuje aromama te se 3D printerom oblikuje u sigurne i ukusne proteinske kolačiće zvane µBites. Ova inovacija namijenjena je ublažavanju plastičnog otpada te osiguravanju hrane u zonama katastrofa, na svemirskim misijama ili u budućim kolonijama na Mjesecu i Marsu. Bug donosi pregled vijesti iz svijeta znanosti i tehnologije.