Eko-revolucija u smočnici
Kineski znanstvenici stvorili novi biorazgradivi materijal miješanjem nanoceluloze i umjetnog polimera PBAT
Ovaj inovativni kompozit ujedinjuje najbolje osobine papira i plastike: iznimno je čvrst, rastezljiv, otporan na visoke temperature do 255 Celzijevih stupnjeva i znatno manje propušta plinove od čiste celuloze. Dodavanjem 40 posto umjetnog polimera postiže se savršena ravnoteža koja sprječava sušenje hrane u ambalaži. Iako se PBAT još uvijek dobiva iz fosilnih sirovina, cijeli je materijal biorazgradiv, što predstavlja veliku pobjedu za ekološko pakiranje i budućnost bez klasične plastike. Nenad Raos za Bug