Plastika od konoplje: CBD kao rješenje za održivu ambalažu
Danas (11:00)

I opet trava spašava

Plastika od konoplje: CBD kao rješenje za održivu ambalažu

Američki istraživači sa sveučilišta Purdue i Connecticut razvili su revolucionarnu termoplastiku od konoplje koja bi mogla zamijeniti PET ambalažu na bazi fosilnih goriva. Za razliku od dosadašnje biljne plastike, ovaj materijal na bazi CBD-a može se topiti, rastezati do 1600 % te podnijeti vrelu vodu bez oslobađanja štetnih tvari poput bisfenola-A. Iako trenutna proizvodnja CBD-a nije dovoljna za globalne potrebe, svestranost konoplje i njen uzgoj uz minimalnu količinu vode i pesticida nude poljoprivrednicima profitabilnu i ekološki prihvatljivu alternativu koja eliminira problem mikroplastike. Bug


19.03. (12:00)

Možeš zapalit, ali pazi da se ne skuriš

Velika studija: Malo je dokaza da medicinski kanabis liječi mentalne poremećaje

Najopsežnija analiza studija do 2025. godine nije pronašla čvrste dokaze da medicinski kanabis učinkovito liječi poremećaje poput anksioznosti, PTSP-a ili psihoza. Iako se pacijenti sve više okreću kanabinoidima zbog nuspojava standardnih terapija, istraživači sa Sveučilišta u Sydneyu upozoravaju na slabu metodologiju dosadašnjih ispitivanja, kratko trajanje testova i nedostatak podataka za stanja poput depresije ili ADHD-a. Zaključak je jasan: individualna pozitivna iskustva postoje, ali znanost hitno treba preciznija i veća istraživanja kako bi se utvrdilo tko zapravo profitira, a tko riskira pogoršanje simptoma. Index

25.02. (19:00)

Oboje veseli, a šteti

Studije usporedile dugoročne zdravstvene rizike alkohola i kanabisa

Rasprava o tome je li štetniji alkohol ili kanabis traje desetljećima, a istraživanja pokazuju da obje tvari nose ozbiljne rizike. Prema podacima NHS, dugotrajna konzumacija alkohola povećava rizik od moždanog udara, bolesti jetre, raka i mentalnih poremećaja. Studija objavljena u International Journal of Drug Policy navodi da su dugoročne posljedice kanabisa u prosjeku blaže, ali slabije istražene. Kanabis se povezuje s kroničnim bronhitisom i većim rizikom psihotičnih simptoma, osobito kod mladih, dok alkohol nosi veći rizik ovisnosti, smrtonosnih predoziranja i težih društvenih posljedica. Index

25.01. (20:00)

Doktore, prepišite mi pod „hitno”, ja samo slušam znanost

Znanstvenici predlažu „standardnu dozu” kanabisa

Rasprave o kanabisu često broje jointove i dane korištenja, ali zanemaruju ključnu varijablu – jačinu. Nova studija (Addiction) predlaže standardnu THC jedinicu od 5 mg kako bi se rizik procjenjivao prema stvarnoj količini aktivne tvari. U londonskom uzorku povećani rizik poremećaja uzimanja kanabisa (CUD) kod odraslih se pojavio oko 8 THC jedinica tjedno (≈40 mg), a kod adolescenata još niže. Zaključak: masa bez postotka THC-a je loša mjera, a standardizacija pomaže javnom zdravstvu, klinici i smanjenju štete. Igor Berecki za Bug

25.08.2025. (12:00)

One happy mistake

U jednom restoranu greškom poslužili pizze – s kanabisom

U pizzeriji Famous Yeti’s u Wisconsinu dogodila se bizarna zamjena ulja: umjesto običnog, u tijesto je završilo ono obogaćeno THC-om. Rezultat – 85 ljudi, od jednogodišnjaka do 91-godišnjaka, doživjelo je simptome akutne intoksikacije: vrtoglavicu, halucinacije i tjeskobu. Nekolicina je završila u bolnici, no nitko nije imao trajne posljedice. Istraga je pokazala da je riječ o nenamjernoj pogrešci zbog lošeg označavanja i zajedničkog skladišta. Restoran je ubrzo ponovno otvoren, a incident ostao kao poučna priča o važnosti sigurnosti hrane i jasnih etiketa. Igor Berecki za Bug

20.07.2025. (15:00)

Dim od trave širi se brže od EU regulative

Zeleni val prelazi Europu: marihuana sve legalnija

Slovenija je legalizirala marihuanu za osobnu upotrebu, dopuštajući do 150 grama i četiri biljke po kućanstvu. Pridružila se zemljama poput Njemačke, Malte i Luksemburga koje već imaju slične zakone. Iako komercijalna prodaja ostaje zabranjena, diljem Europe raste broj država koje dekriminaliziraju kanabis, dozvoljavaju kućni uzgoj ili toleriraju kanabis klubove. Nizozemska i Španjolska prednjače u “sivoj zoni”, dok Francuska, Hrvatska i druge i dalje strogo zabranjuju rekreativnu upotrebu. Švicarska bi mogla biti sljedeća koja će legalizirati pod državnim nadzorom. tportal

02.07.2025. (01:00)

Zapalili joint, ugasili arteriju: znanost pokvarila zabavu

Kanabis udvostručuje rizik smrti od srčanih bolesti

Novo istraživanje u časopisu Heart otkriva da korištenje kanabisa udvostručuje rizik smrti od kardiovaskularnih bolesti. Analizom 24 studije s ukupno 200 milijuna ispitanika utvrđen je i 29 % veći rizik za akutni koronarni sindrom te 20 % veći rizik za moždani udar. Stručnjaci upozoravaju da je današnji kanabis jači i raznovrsniji, a percepcija sigurnosti – opasno nerealna. Preporučuju javnozdravstvene mjere poput onih za duhan: obeshrabrivanje, edukaciju i regulaciju, umjesto kriminalizacije. Bug

16.02.2024. (18:00)

Ekološki i zdrave kuće

Europa i Amerika se okreću konoplji: Kuće izgrađene od ‘zelenih’ cigli sve traženije

Cannabis sativa, biljka s tisuću i jednom molekulom, koja ima dugu tradicju i široku primjenu – kao narodni lijek, izvor tekstilnih vlakana za odjeću i izradu užadi ili začepljivanje rupa na brodovima. Cementna industrija odgovorna je za otprilike 8% emisija ugljikovog dioksida koje zagrijavaju planet, uz probleme stvorene nepropusnim površinama i niskim izolacijskim ili R-vrijednostima. Stručnjaci diljem svijeta sve su svjesniji da, ako želimo smanjiti emisije stakleničkih plinova, treba djelovati na svim područjima pa tako i u građevini. Građevinski materijal izrađen od konoplje u kombinaciji s vapnom očito je rješenje za građenje s niskim ugljičnim otiskom i pozitivnim utjecajem na klimu. Naime, konoplja tijekom uzgoja može apsorbirati do 15 tona CO2 po hektaru, kroz fotosintezu, što je dvaput više od šume koja raste na istoj površini. Green

19.06.2023. (13:00)

Bolje pušit nego pit

Kanabis uglavnom je droga s kojom se ‘počinje’, ali od alkohola je veća smrtnost

Teorija da upotreba kanabisa vodi korištenju težih i opasnijih droga je jedan od najčešćih argumenata protiv legalizacije i jedan od najstarijih. Činjenica je: Studije pokazuju da postoji korelacija između konzumiranja kanabisa i kasnijeg konzumiranja jačih opojnih sredstava. Što ranije i češće ljudi počnu koristiti kanabis, veća je vjerojatnost da će kasnije upotrebljavati i druge ilegalne droge. No, ima i drugih rizičnih faktora. Za prelazak na teže oblike droga nešto je manji rizik s alkoholom, iako je zabilježeno više slučajeva fatalnog predoziranja alkoholom nego fatalnog predoziranja kanabisom. DW

17.02.2023. (09:00)

Om nom nom

Zašto se javlja pojačani osjećaj gladi nakon što se “napušimo”?

To da kanabis utječe na apetit, znali smo i ranije, ali ne i kako i zašto, tvrde znanstvenici koji stoje iza novog istraživanja. Postoji jedan hormon koji se otpušta kada nam je želudac prazan i koji signalizira mozgu da nam treba hrane. Kako se čini, kanabis aktivira taj hormon zbog čega se javlja osjećaj gladi. Iako i dalje nije poznato zašto, zanimljivo je otkriće da kanabis na taj način mijenja genetsku aktivnost moždanih ćelija u hipotalamusu. Jedno moguće objašnjenje navodi kako dobivamo više dopamina, čime se gubi osjećaj sitosti, a drugi mogući razlog je utjecaj na olfaktorne centre u mozgu, zbog čega bolje možemo “namirisati” hranu. IFL Science