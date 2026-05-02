I opet trava spašava
Plastika od konoplje: CBD kao rješenje za održivu ambalažu
Američki istraživači sa sveučilišta Purdue i Connecticut razvili su revolucionarnu termoplastiku od konoplje koja bi mogla zamijeniti PET ambalažu na bazi fosilnih goriva. Za razliku od dosadašnje biljne plastike, ovaj materijal na bazi CBD-a može se topiti, rastezati do 1600 % te podnijeti vrelu vodu bez oslobađanja štetnih tvari poput bisfenola-A. Iako trenutna proizvodnja CBD-a nije dovoljna za globalne potrebe, svestranost konoplje i njen uzgoj uz minimalnu količinu vode i pesticida nude poljoprivrednicima profitabilnu i ekološki prihvatljivu alternativu koja eliminira problem mikroplastike. Bug