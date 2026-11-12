Inspekcija: Utvrđeni su ozbiljni propusti, edukacija osoblja nedovoljan, ravnateljica Jankomira dala ostavku
Zagrebačka Gradska skupština burno je raspravljala o tragičnoj smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan i masovnom odlasku medicinskog osoblja na bolovanje. Oporba traži hitnu smjenu uprave, uvođenje kriznog menadžmenta i utvrđivanje političke odgovornosti gradonačelnika Tomislava Tomaševića, optužujući ga da je za slučaj znao ranije nego što tvrdi. Također su upozorili na veliku stopu smrtnosti i narušavanje privatnosti objavom snimke. Tomašević odbacuje optužbe za politizaciju, tvrdi da Grad nema ovlasti nadzirati stručni rad bolnice te predlaže da Ministarstvo zdravstva rastereti ustanovu preusmjeravanjem pacijenata u državne bolnice poput Rebra. Jutarnji
- Liječnik Pero Zanchi upozorio je na zastrašujuće propuste: neadekvatnu prostoriju bez opreme, brutalnu primjenu sile i udarce, smrtonosnu kombinaciju sedativa i gušenja jastukom, potpuno izostanak liječničkog nadzora i venskog puta te kaotičnu reanimaciju nad vezanim pacijentom Slobodna
- Ravnateljica bolnice Majda Grah jutros je podnijela neopozivu ostavku (Index)
- Tehničara iz slučaja Periš već u siječnju prijavili da je jastukom gušio pacijenta (Index)
- Zdravstvena inspekcija istražila smrt pacijenta u Jankomiru: utvrđeni su ozbiljni propusti u postupku fizičkog sputavanja, neuredna dokumentacija te nedovoljna edukacija osoblja (N1)