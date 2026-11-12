Tehničar iz Vrapča o hospitalizaciji Periša 2019.: Zbog manjka osoblja koristio sam dvostruke remene
Anonimni medicinski tehničar iz Psihijatrijske bolnice Vrapče opisao je intervenciju iz 2019. godine tijekom hospitalizacije Kristiana Josipa Periša, upozoravajući na dugogodišnje propuste sustava i kronični manjak osoblja. Naveo je kako je zbog nedovoljnog broja ljudi za sigurno sputavanje iz nesigurnosti koristio dvostruke remene, dok se jastuk u praksi prislanja na lice agresivnih pacijenata radi zaštite od ugriza i sline u nedostatku opreme i kadra. Osudio je udarce sa snimke koja je prethodila Periševoj smrti, ali je istaknuo da glavnu odgovornost snosi sustav jer osoblje u Vrapču brine o dvostruko više pacijenata od europskih normi. RTL, Index
- U Zagrebu, ali i drugim mjestima u Hrvatskoj, u subotu u podne sprema se okupljanje: ‘Osam minuta šutnje za Kristiana‘ (Večernji)