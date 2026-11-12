Tehničar iz Vrapča o hospitalizaciji Periša 2019.: Zbog manjka osoblja koristio sam dvostruke remene - Monitor.hr
Danas (22:00)

Tehničar iz Vrapča o hospitalizaciji Periša 2019.: Zbog manjka osoblja koristio sam dvostruke remene

Anonimni medicinski tehničar iz Psihijatrijske bolnice Vrapče opisao je intervenciju iz 2019. godine tijekom hospitalizacije Kristiana Josipa Periša, upozoravajući na dugogodišnje propuste sustava i kronični manjak osoblja. Naveo je kako je zbog nedovoljnog broja ljudi za sigurno sputavanje iz nesigurnosti koristio dvostruke remene, dok se jastuk u praksi prislanja na lice agresivnih pacijenata radi zaštite od ugriza i sline u nedostatku opreme i kadra. Osudio je udarce sa snimke koja je prethodila Periševoj smrti, ali je istaknuo da glavnu odgovornost snosi sustav jer osoblje u Vrapču brine o dvostruko više pacijenata od europskih normi. RTL, Index

  • U Zagrebu, ali i drugim mjestima u Hrvatskoj, u subotu u podne sprema se okupljanje: ‘Osam minuta šutnje za Kristiana‘ (Večernji)

Slične vijesti

Danas (12:00)

Inspekcija: Utvrđeni su ozbiljni propusti, edukacija osoblja nedovoljan, ravnateljica Jankomira dala ostavku

Zagrebačka Gradska skupština burno je raspravljala o tragičnoj smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan i masovnom odlasku medicinskog osoblja na bolovanje. Oporba traži hitnu smjenu uprave, uvođenje kriznog menadžmenta i utvrđivanje političke odgovornosti gradonačelnika Tomislava Tomaševića, optužujući ga da je za slučaj znao ranije nego što tvrdi. Također su upozorili na veliku stopu smrtnosti i narušavanje privatnosti objavom snimke. Tomašević odbacuje optužbe za politizaciju, tvrdi da Grad nema ovlasti nadzirati stručni rad bolnice te predlaže da Ministarstvo zdravstva rastereti ustanovu preusmjeravanjem pacijenata u državne bolnice poput Rebra. Jutarnji

  • Liječnik Pero Zanchi upozorio je na zastrašujuće propuste: neadekvatnu prostoriju bez opreme, brutalnu primjenu sile i udarce, smrtonosnu kombinaciju sedativa i gušenja jastukom, potpuno izostanak liječničkog nadzora i venskog puta te kaotičnu reanimaciju nad vezanim pacijentom Slobodna
  • Ravnateljica bolnice Majda Grah jutros je podnijela neopozivu ostavku (Index)
  • Tehničara iz slučaja Periš već u siječnju prijavili da je jastukom gušio pacijenta (Index)
  • Zdravstvena inspekcija istražila smrt pacijenta u Jankomiru: utvrđeni su ozbiljni propusti u postupku fizičkog sputavanja, neuredna dokumentacija te nedovoljna edukacija osoblja (N1)
Ponedjeljak (23:00)

Istraga protiv četvorice tehničara: Bivši atletičar i sudionik “Superstara” Kristian Josip Periš ugušen u zagrebačkoj psihijatriji?

Četvorica medicinskih tehničara Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru završila su u remetinečkom pritvoru zbog sumnje na teško ubojstvo 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša. Prema neslužbenim informacijama i bolničkom videonadzoru, osumnjičeni su vezanog pacijenta satima držali u fizičkom sputavanju, pritom ga pritišćući i gušeći jastukom. Iako je obitelj obaviještena da je preminuo od zatajenja srca, obdukcija i potresni prizori tijela otkrili su brojne ozljede, prijelome rebara te edem mozga i pluća. Periš je šjroj javnosti bio poznat kao kineziolog, bivši atletičar AK Agrama i natjecatelj u showu “Superstar”. Jutarnji, 24 sata, Index, Zagreb.info… slučaj komentiraju na Forumu