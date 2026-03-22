Jer se u penziju ide da bi i dalje radili

Invalidsku mirovinu u Hrvatskoj prima više od 157 tisuća umirovljenika, a prosječni iznosi kreću se između oko 500 i 600 eura. Broj invalidskih mirovina u posljednjih šest godina smanjen je za gotovo 40 tisuća, dok su iznosi porasli za više od 80 posto. Od 2026. povećani su mirovinski faktori pa su mirovine dodatno rasle, a korisnicima je omogućeno i djelomično zapošljavanje uz isplatu mirovine. Pravo na invalidsku mirovinu ostvaruje se u slučaju djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti uz ispunjen uvjet mirovinskog staža, osim kod ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Nacional