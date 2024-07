Ako već ne ideološki, pronađu proceduralni razlog

Kako su objasnili iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, Rodni studiji postupak akreditacije započeli su prema starom propisu, no on se u međuvremenu promijenio i u ministarstvu smatraju da se po novom i treba provesti. Jedna od inicijatorica studija Branka Galić kaže da se radi o političkoj odluci. Stigle i prve reakcije, Pavliček tvrdi kako je ovo “pobjeda normalne Hrvatske”, dok Nino Raspudić kaže kako se vjerojatno radi o “finti vladajućih”. No, kako tvrdi, smatra kako takvi studiji ni nemaju dovoljno materijala da bi se proširio na višegodišnji studij te da je možda primjereniji tek kao kolegij. N1