Dogovor kuću gradi

Zgrade su odgovorne za oko 40% potrošnje energije u EU i 36% emisija stakleničkih plinova. Kako bi se uhvatila u koštac s njima, Europska unija je poduzela velike napore obnove kako bi postigla svoj pravno obvezujući cilj smanjenja emisija na nulu do 2050. godine. Cilj je uvesti minimalne standarde energetske učinkovitosti za sve zgrade do 2035. Međutim, postignut je mali napredak u smanjenju utjecaja građevinskih materijala koji se koriste u građevinskom sektoru na okoliš. Globalno, 11% emisija dolazi od utjelovljenog ugljika u građevinarstvu – emisija stvorenih izgradnjom, rušenjem i samim postojanjem građevine, grijanjem i sl. Procjenjuje se da utjelovljeni ugljik iznosi 10-20% ukupnih emisija povezanih sa zgradama u Europskoj uniji. Nacrt EPBD-a koji je procurio nalaže izračun potencijala globalnog zatopljenja (GWP) u životnom ciklusu novih zgrada putem certifikata energetske učinkovitosti (EPC). To bi se trebalo dogoditi od 1. siječnja 2027. “za sve nove zgrade s korisnom površinom većom od 2000 četvornih metara” i za sve nove zgrade počevši od 1. siječnja 2030. Green