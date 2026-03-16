Mi smo lordovi, ej

Isti jezik, a drugačiji izgovor: Zašto Englezi i Amerikanci izgovaraju neke riječi drugačije - Monitor.hr
Izvorno su i Britanci izgovarali glas „r“ u riječima poput car i heart, što je bio standard još u 16. stoljeću, u vrijeme Shakespearea. Tek krajem 17. stoljeća u Engleskoj se počelo širiti izostavljanje „r“ nakon samoglasnika (tzv. non-rhoticity). Budući da su mnogi britanski kolonisti već ranije naselili Sjevernu Ameriku, ondje se zadržao stariji način izgovora s „r“. Kasnije su neke američke luke poput Bostona i New Yorka preuzele britanski „r-less“ izgovor jer se smatrao otmjenim. Australija i Novi Zeland razvili su takav izgovor jer su naseljeni u vrijeme kada je on već bio prestižan u Britaniji. Psychology Today


