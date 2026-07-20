Stalno se vrti jedna te ista pjesma
Istraživanje: 41% ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu nije poslušalo cijeli album više od godinu dana
Novo istraživanje kampanje “Track Reset” otkriva da su Britanci zapeli u glazbenoj zoni komfora. Čak 41 % ispitanika nije poslušalo cijeli album u zadnjih godinu dana, dok 8 % to nikada u životu nije učinilo. Umjesto toga, 70 % ljudi vrti iste pjesme u krug – omiljene hitove pustili su u prosjeku 343 puta godišnje. Više od trećine sluša samo jednu playlistu, a 27 % uopće ne želi otkriti ništa novo, tražeći u starim pjesmama utjehu i nostalgiju. Kako bi im “pročistili nepce”, stručnjaci su osmislili znanstvenu trominutnu skladbu za resetiranje navika. Ravno do dna