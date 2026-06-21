Vratiće se rode

“Poticanje mobilnosti i emigracija koja bi bila više u formi privremene, sezonske ili pak cirkularne migracije nije sama po sebi nužno loša, ali tek ukoliko se mlade i druge nezaposlene osobe, aktivno potiče i omogućava njihov povratak, a ne da se nepovratno gubi ljudski, ekonomski, socijalni i kulturni kapital u generaciji koja odlazi bez misli o povratku“, kaže Drago Župarić-Iljić s Instituta za migracije i narodnosti, govoreći o mladima u Hrvatskoj, gdje je gotovo polovica njih nezaposlena, a i oni koji su zaposleni tek rijetko mogu dobiti ugovor na neodređeno. Plaće su im i onda kada dobiju posao daleko ispod hrvatskog prosjeka, dok bi ih dvije trećine teško preživljavalo bez roditeljske pomoći. Ne čudi stoga da samo 14 posto mladih u Hrvatskoj ne razmišlja pobjeći odavde. Lupiga