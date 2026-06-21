Vratiće se rode
Istraživanje DataPulsea: Hrvatska blizu preokreta migracijskog trenda
Novo istraživanje DataPulse Researcha, temeljeno na zemlji rođenja, pokazuje da se neto iseljavanje rođenih u Hrvatskoj između 2019. i 2024. godine smanjilo za oko 80 posto (na minus od 3429 ljudi). Danas se na svakih deset odseljenih otprilike sedam vraća u domovinu, privučeni rastom plaća, uvođenjem eura i ulaskom u Schengen. Ipak, unatoč pozitivnom trendu povratka, Hrvatska i dalje bilježi velik demografski pritisak zbog izraženog negativnog prirodnog prirasta koji iznosi oko 19.000 ljudi godišnje. Index