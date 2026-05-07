Pa ti diši duboko

Italija i jugoistok Europe predvode u zagađenju zraka
Italija bilježi alarmantne razine čestica PM2.5, s koncentracijama u gradovima poput Ceglie Messapica koje su pet puta veće od dopuštenih. Glavni krivci su industrija, promet te zimsko loženje drva. Osim Italije, kritično je na Balkanu i istoku Europe, gdje je zabilježena najveća stopa smrtnosti uzrokovana lošim zrakom. Čak 90% Europljana udiše zrak gori od preporuka WHO-a. Stručnjaci savjetuju izbjegavanje provjetravanja tijekom špice prometa, korištenje pročišćivača te izbjegavanje fizičkih aktivnosti na otvorenom kada je razina smoga na vrhuncu. Euronews, Index