Pa ti diši duboko

Zvuči kao šala, ali istina je – sve veći broj kompanija komprimira i zrakom puni posude koje onda prodaje online. Jedna od takvih je kanadska Vitality koja skuplja zrak u kanadskim planinama Rockies, flašira ga u posude od 8 litara i prodaje za oko 150 kuna. Posuda ima posebnu masku i sadrži 160 udaha. Kaže direktor da je prodaju flaširanog zraka i pokrenuo kao šalu, ali da je posao ozbiljno krenuo i da sad najviše prodaje u Indiju, Kinu i Južnu Koreju. Ima ih još – britanska tvrtka Aethaer skuplja zrak na engleskom selu i prodaje za 80 funti po teglici, švedska tvrtka Airinum prodaje dizajnerske maske za 66 do 75 dolara, piše BBC o poduzetnicima koji sve zagađeniji zrak u gradovima, od kojeg umire 5 milijuna ljudi godišnje, koriste kao svoju poslovnu nišu.