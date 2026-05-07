Pa ti diši duboko

Italija i jugoistok Europe predvode u zagađenju zraka

Italija bilježi alarmantne razine čestica PM2.5, s koncentracijama u gradovima poput Ceglie Messapica koje su pet puta veće od dopuštenih. Glavni krivci su industrija, promet te zimsko loženje drva. Osim Italije, kritično je na Balkanu i istoku Europe, gdje je zabilježena najveća stopa smrtnosti uzrokovana lošim zrakom. Čak 90% Europljana udiše zrak gori od preporuka WHO-a. Stručnjaci savjetuju izbjegavanje provjetravanja tijekom špice prometa, korištenje pročišćivača te izbjegavanje fizičkih aktivnosti na otvorenom kada je razina smoga na vrhuncu. Euronews, Index


Već i kratkotrajna izloženost zraku onečišćenom česticama promjera manjeg od 2,5 mikrometara je povezana s povećanjem rizika za srčani udar

Udisanje onečišćenog zraka reducira koštanu masu

Mala djeca koja žive u područjima s jačim onečišćenjem zraka imaju 20-50 posto veći rizik za smrt, pokazuju podaci prikupljeni od 8 milijuna djece u Engleskoj i Walesu

Živjeti na zagađenom zraku je isto kao pušiti kutiju cigareta dnevno

Onečišćeni zrak godišnje ubije više ljudi nego pušenje – 8,8 milijuna naprama 7,2 milijuna ljudi

Ne diši!

Zbog zagađenog zraka godišnje umre 7 milijuna ljudi

Svake godine od posljedica izloženosti onečišćenom zraku umre oko sedam milijuna ljudi – objavio je WHO koji je analizirao kvalitetu zraka u 4.300 gradova u 108 država svijeta. Općenito, 90% ljudi na svijetu udiše zagađeni zrak s česticama koje lebde zrakom, a sadrže kiseline, metale, tlo i prašinu, poput sumporova dioksida i dušikova oksida. Najzagađeniji gradovi na svijetu su Delhi, Kairo, Daka, Bombaj i Peking i općenito je najzagađeniji zrak u državama s niskim i srednjim prihodima, većinom u azijskim i afričkim zemljama (ovdje istraživanje, od hrvatskih gradova analiziran zrak u Sisku, Kutini, Rijeci, Zagrebu i Osijeku, download tablice je pod Ambient (outdoor) air pollution database, by country and city u stupcu desno). Zagađeni zrak je četvrta najveća prijetnja ljudskom zdravlju, iza visokog krvnog tlaka, prehrambenih rizika i pušenja. USA Today

Otrov drumom, zrak šumom

95 posto ljudi na svijetu udiše zagađeni zrak

Više od 95 posto svjetske populacije udiše opasno zagađen zrak s tim da su ljudi u zemljama u razvoju u dvostrukoj opasnosti jer zagađen zrak udišu izvan i unutar svojeg doma, pokazala je studija Health Effects Institutea. Zagađenje zraka četvrti je najčešći uzrok smrti – uzrokovao je smrt 6,1 milijuna osoba u 2016. godini pri čemu prednjači vanjski zrak koji je skrivio 4,1 milijun smrti. Smrtonosniji su samo visoki krvni tlak, prehrana i pušenje. Zagađen zrak je, inače, kompleksna mješavina čestica i plinova. Independent, CNN

Zagađeni zrak u Londonu: Stanovnici svih dijelova grada udišu zrak koji premašuje globalna ograničenja za najopasniije toksične dijelove, čak i za 50%

Jednom će netko Eskimu prodati snijeg - jer ga ovaj zbog globalnog zagrijavanja više neće imati

Nova poslovna niša – prodaja čistog zraka

Zvuči kao šala, ali istina je – sve veći broj kompanija komprimira i zrakom puni posude koje onda prodaje online. Jedna od takvih je kanadska Vitality koja skuplja zrak u kanadskim planinama Rockies, flašira ga u posude od 8 litara i prodaje za oko 150 kuna. Posuda ima posebnu masku i sadrži 160 udaha. Kaže direktor da je prodaju flaširanog zraka i pokrenuo kao šalu, ali da je posao ozbiljno krenuo i da sad najviše prodaje u Indiju, Kinu i Južnu Koreju. Ima ih još – britanska tvrtka Aethaer skuplja zrak na engleskom selu i prodaje za 80 funti po teglici, švedska tvrtka Airinum prodaje dizajnerske maske za 66 do 75 dolara, piše BBC o poduzetnicima koji sve zagađeniji zrak u gradovima, od kojeg umire 5 milijuna ljudi godišnje, koriste kao svoju poslovnu nišu.