Gotovo je, konačno možemo odahnuti

Nakon ekspresnog početka u kojem je Engleska došla do vodstva već u drugoj minuti, u čvrstoj utakmici bilo je mnoštvo akcija bez realizacije do kraja prvog dijela. Do izjednačenja su Talijani došli u 67. minuti golom Bonuccija nakon dobro odigranog udarca iz kuta. Ni finale nije bilo lišeno produžetaka, koji su prošli bez pogodaka. Pobjednik je morao biti odlučen na jedanaesterce, u čemu je bolja bila Italija (3:2) i osvojila Europsko prvenstvo. Tportal