Isto, a drugačije

Karim Benzema: Ako zabijem, Francuz sam. Ako promašim, Arap.

Mesut Özil: Nijemac sam kad pobjeđujemo, imigrant kad gubimo. (Prestao igrati za reprezentaciju Njemačke zbog graje koja se digla kad se slikao sa Erganom. Özil je porijeklom Turčin.)

Seems to be a theme in all European countries 🙂 https://t.co/mVJnpiVVoZ

— Ash (@ashindestad) July 11, 2021