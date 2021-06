Više od igre

Hrvatska večeras od 18 sati u Kopenhagenu na Parken stadionu igra osminu finala Europskog prvenstva protiv Španjolske. Koeficijent na pobjedu ‘furije’ od 1.70 do 1.80, remi nakon 90 minuta je od 3.50 do 3.80, a pobjeda Hrvatske će onima koji se odluče staviti novac na ‘vatrene’ (i ako naši ‘vatreni’ pobijede!) donijeti lijepu zaradu. Naime, kladionice su na pobjedu Hrvatske ponudile koeficijent od 5.80 pa čak do 6.50! Ako se želite kladiti na pobjednika ovog Eura. Prvi je favorit i dalje Francuska, na ‘tricolore’ je koeficijent 5. Belgija i Engleska su na 6.50, Njemačka je na 7, a Španjolska 8.50. Hrvatska? Koeficijent da će ‘vatreni’ osvojiti Euro u ovom je trenutku 65. Tportal

Dalić objavio sastav koji će započeti: Livaković – Juranović, Vida, Ćaleta-Car, Gvardiol – Kovačić, Brozović, Modrić – Vlašić, Rebić, Petković (Tportal)