Uhićen u Joãou Pessoi, glavnom gradu brazilske savezne države Paraíbe

Rocco Morabito (56) izručen je iz Brazila i jutros je sletio na vojni aerodrom Ciampino u Rimu. Tako je skinut s popisa najtraženijih odbjeglih talijanskih zločinaca, na kojoj je ispred njega po važnosti bio samo Matteo Messina Denaro (Cosa nostra). Morabito mora odslužiti 30 godina zatvora pravomoćno dosuđenih zbog mafijaške djelatnosti u redovima ‘ndranghete, kao jedan od vođa klana Morabito iz Locrija u Kalabriji, specijaliziranoga za šverc droge iz Južne Amerike. Morabito je utamničen prvi put 1988, kao 22-godišnji student Sveučilišta u Messini jer su on, Bruno Criaco i Annunziato Zavettieri prijetili profesoru. Od 1991 je bio u Milanu, gdje je 1992 organizirao prijevoz 592 kilograma kokaina iz Brazila, a 1993 još 693 kilograma. 1995. je pobjegao u Brazil. Jutarnji

🗣BREAKING: After 23 years, top international drug trafficker & #Ndrangheta mafia boss Rocco Morabito is extradited to Italy to finally face justice 👏

A big moment for INTERPOL’s I-CAN project – the global police alliance to #StopNdrangheta

Full story ➡️https://t.co/3zYccys0ZQ pic.twitter.com/yw5H0650g4

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) July 6, 2022