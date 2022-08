Benjamin Franklin navodno je rekao: “Moramo se svi držati zajedno jer ako to ne učinimo, svi ćemo odvojeno visjeti”

Multilateralizam i globalizacija nemaju iza sebe neku veliku teoriju zavjere. Taj i takav svijet u kojem živimo omogućili su, vidimo danas, da Europa ovisi o ruskom plinu i da se sve proizvodi u Kini, omogućili su Putinu da mu država bude stalna članica Vijeća sigurnosti UN-a s pravom veta, dok on anektira dijelove drugih država. Taj užasni unipolarni poredak kojem Putin sanja kraj dok stvara novu eru omogućio je da lojalni članovi Kremlju bliske elite postanu multimilijarderi, upravo dio te mrske “globalne elite” koja djecu školuje u Americi, kupuje nekretnine u Londonu, korumpira gdje stigne i drži jahte na Jadranu. Koji je onda to poredak protiv kojeg se bori Putin i koji “mu se pokušava nametnuti”?… Dok se razvijaju paralelni nesuradljivi narativi, dok se gradi sebičnost i neosjetljivost, klatno (povijesti) će trebati vraćati. Jer i dalje nema pravednije ideje svijeta od one upućene na čovjeka i ljude između sebe. To je svjetlo koje je u ovoj novoj, eri poslije Krista, uvijek stizalo – nakon mraka. Ivana Dragičević