Vanzemaljka ili mali android

Njegovi tekstovi iz 60-ih uključivali su niz političkih, društvenih, filozofskih i književnih utjecaja, prkoseći konvencijama pop glazbe i privlačeći rastuću kontrakulturu. “Blowin’ in the Wind” možda je Dylanova najpoznatija protestna pjesma upravo zato što, kako je on sam istaknuo, to nije protestna pjesma – bavi se univerzalnostima, što ju čini beskrajno prilagodljivom. Times, They Are A-Changing sažima bit vremena koja se mijenjaju – ut tom trenutku, 1960-ih. Zapravo, Dylan ju je namjerno napisao kao himnu za to nemirno, energično doba. Za Like a Rolling Stone crpi ideju iz pjesme koja govori o skitnici koji plaća cijenu za svoj život u grijehu. Dylan je izraz iskoristio kako bi ukazao na usamljenost i očaj. Knockin’ on Heaven’s Door napisao je kao dio soundtracka za film Sama Peckinpaha. Muzika