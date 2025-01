Od većeg zla birati manje, ali i dalje birati zlo

I nema druge misli da nego da pokaže onima koji su mu ga povrijedili. Što je Breivik napravio na otočiću Utøya kad je ubio 69 mladih nego im pokazao? Što je dečko iz beogradske škole naumio kad je krenuo na nastavu s napunjenim pištoljima, nego da im pokaže? Nije potrebno razmišljati što je zagrebačkog mladića potaknulo na nasilje u osnovnoj školi prema bespomoćnoj djeci, sve do ubojstva. Mi to znamo. Išao im je pokazati. Što i zašto, i kako to da nije svjestan posljedica, i po druge i po sebe, to ne znamo i nećemo nikad saznati. Ali i ne trebamo se naginjati nad taj mračni ponor. Dovoljno je da znamo da moramo zaštiti sebe. Ako su zatvori i psihijatrijske klinike tolerantno raspoložene, i sklonije razmišljati o svojim štićenicima nego o njihovim žrtvama, tim gore.

Svaki ravnatelj hrvatske škole, ako ne angažira zaštitara na ulazu i detektor metala, i ako ne organizira pretres ruksaka, bit će odgovoran za idući zločin. Licemjerno bi bilo reći da se djeci tako oduzima bezbrižnost djetinjstva. Ionako im je već oduzeta. Djeca bolje od ideologa nevladinih organizacija znaju da je čovjek iracionalno i nasilno biće. I otkriveno im je ono što psihijatri ne vide – da je manijak opasan. Ali ni to se ne smije reći. Boris Beck za Večernji (i Narod)