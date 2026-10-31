Oči širom zatvorene

“Da nije bilo mene, možda bi 50-ak ljudi znalo što se tada događalo na Zagrebačkom velesajmu. Mučenja, silovanja…”

Pod tim je naslovom u Jutarnjem listu objavljen intervju s Nenadom Puhovskim, redateljem dokumentarnih filmova, osnivačem producentske kuće Factum, pokretačem filmskog festivala ZagrebDox, te donedavnim profesorom na zagrebačkoj ADU. Štivo je poduža žalopojka zbog institucionalnog i javnog nepriznavanja nedvojbenih postignuća intervjuiranoga. Gotovo iz svakog retka izbija gorka ozlojeđenost stvaraoca koji danas samuje u prvome licu jednine, lišen šire verifikacije svoga djela, i to zato što se u olovnim vremenima usuđivao svjetlošću istine odvažno prodirati u društveni mrak.

Vidjevši naslov, pomislio sam da se zaigrano uredništvo, kako je to već danas običaj, poslužilo senzacionalističkim trikovima ne bi li privuklo pažnju čitalaca, a sugovornika elegantno krivotvorilo. Međutim, prevario sam se. Viktor Ivančić za Novosti