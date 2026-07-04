“Ono što je kod Marokanca čin veleizdaje, kod Hrvata bi bila demonstracija ljubavi prema domovini..."

“Jest”, potvrdi građanka, “za uredništvo Sportskih novosti, odnosno Jutarnjeg lista, činjenica da Ibrahim Afellay navija za reprezentaciju zemlje iz koje potječe, odakle su mu mater, ćaća i ostala rodbina, a ne za onu za koju je igrao, ima težinu veleizdaje! Oni bi ga izgleda pržili na lomači, ili barem izveli pred sud i protjerali!”

“Možda se zajebavaju?”

“Klinac se zajebavaju. Da se zajebavaju, ne bi vijest napumpali biranim rasističkim komentarima ‘s društvenih mreža’. Tipa: ‘Ovo je dokaz da se mnogi ljudi koji su ovdje rođeni ne osjećaju kao Nizozemci.’ Ili: ‘Ovo me ozbiljno tjera da se zapitam što onda radite ovdje?’ I tome slično.”

“A pošto je naposljetku Maroko pobijedio Nizozemsku, možda bi arijevci iz Sportskih novosti, odnosno Jutarnjeg lista, mogli skočiti do zemlje tulipana i s veleizdajnikom fizički obračunati?”

“Ako im redakcija pristane platiti putne troškove…” Viktor Ivančić za Novosti