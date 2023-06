Četvrti stup, a ne produžena ruka vlasti

Ustalila se praksa da političar koji drži do sebe ne pravi razliku između javnosti i nužnika. Stoga bi zadatak novinara, pripadnika nekoć ugledne profesije, bio da toj razlici ipak vrati izgubljeni smisao. Za početak bi u izvještajima trebalo proljev nazivati proljevom, a ne služiti se izrazima tipa “rekao je”, “izjavio je”, “naglasio je” i tome slično. Pogrešno je mistificirati i parfimirati teren djelovanja vlasti, ako se realno radi o svinjcu. A onda im mi novinari služimo kao saveznici. Jer kada njihov proljev tretiramo kao regularni leksik, kada mu osiguramo medijsku legitimaciju, građanima ne ostaje drugo nego da se zbunjeno pitaju kako to da su u hiperuspješnoj Hrvatskoj, koja niže nevjerojatne podvige, koja trijumfira na svim poljima, koja cvjeta po svim parametrima, oni u govnima do guše. Viktor Ivančić za Novosti.