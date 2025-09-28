Tako je, najzad, okrutno iz snova probuđena cijela Ronaldova generacija – hrvatska mladost koja je poput Tome, Mehe i Brzog cijeli život na kauču uz limenku Žuje maštala da vozi taksije, autobuse i kamione, ili još bolje, dostavne mopede s onim žutim, plavim i zelenim kutijama za pizze i hamburgere, ili da na nekom zagrebačkom gradilištu na plus trideset izliva beton u šalunge, ili da u kakvom dalmatinskom restoranu deset sati dnevno servira smrznute patagonijske lignje, ili da viljuškarom u nekom skladištu slaže palete s vrećama šećera… Boris Dežulović za N1
To su ti specijalni ratovi
Ivančić: Radmanizacija svinjske kuge
“Ispričavam se na neukusu”, rekao je muž, “ali ispada da se najveći dio ministrova posla svodi na potporu krvoprolićima: podržava masovno ubijanje ljudi u Gazi, radi optimizacije ulizništva prema SAD-u i Izraelu, a podržava i masovno ubijanje životinja u Baranji, radi optimizacije vlastitog profita.”
“Sada bi pravo istraživačko novinarstvo trebalo razriješiti tu enigmu”, kazala je građanka, “a ne da se dokoni građani upuštaju u nagađanja.” Pa je prionula listanju informativnih stranica na ekranu svoga mobilnog telefona, u čemu joj se zdušno pridružio i bračni partner.
“Evo imaju nešto srpske Novosti”, rekao je suprug. “Naslov obećava: ‘Radmanizacija svinjske kuge’.”
“Opa! Što pišu?”
“Citiram: ‘Prema informaciji koju smo dobili od jednog člana istražnoga epidemiološkog povjerenstva, velika je vjerojatnost da je na farmu Sokolovac virus afričke svinjske kuge prenesen iz dupeta Donalda Trumpa.”
Građanka i partner najprije se značajno pogledaju. Onda uglas viknu:
“A gdje je ministar vanjskih poslova u zadnje doba najčešće boravio?”
Viktor Ivančić za Novosti.