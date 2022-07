Problem počinje kad se udaljenost između njih i nekog pičvajza skrati

Od krize 2008. i njenih posljedica rasla je nejednakost. Kad čitate da toliko ljudi na Zemlji živi s dolarom ili dva dnevno, koliko je to i kojih malih riba, koliko je to i kakvih mogućnosti, koliko prilika, koliko bolesti, koliko frustracija, koliko migracija, koliko minuta života manje? Posljedica aktualne globalne krize na našu prehranu osjeća se od Europe do Afrike, od Japana do Amerike. Ljudima se savjetuje da štede, sistem povezanih posuda globalizacije neke opet dovodi do ruba siromaštva, druge do ekstra profita, kako je kome pao grah. Te male ili velike ribe, pokazuje nam vrijeme u kojem živimo, sve ipak na koncu plivaju u velikom moru koje se zagrijava, kao i planet. Stupanj, stupanj i pol, dva. Je li uopće jasno koliko je to nekih novih riba ili nestanka starih, koliko je to promjena u navikama života, prehrane, koliko je to i kakve adaptacije ili izumiranja? Ivana Dragičević